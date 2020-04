Ferrari debutta con un suo canale video, ecco dove seguire il Cavallino Rampante

Motorsport Network è una piattaforma digitale che nutre gli appassionati di automobili e di gare motoristiche con numerosissimi contenuti video. Da adesso al portale si unisce anche Ferrari, che oggi ha annunciato una partnership per la creazione di un nuovo canale su Motorsport.tv.

Il canale Ferrari è praticamente un'isola del tesoro scoperta inaspettatamente per ogni fan della Casa automobilistica di Maranello, e mostra contenuti di ogni tipo. Abbiamo gare e copertura di eventi sportivi come le Competizioni GT, F1 Clienti, XX Programmes e le Ferrari Challenge di tutto il mondo. Non mancano poi una serie di video riguardanti le vetture stradali come la nuovissima Ferrari Roma, o la cattivissima Ferrari F8 Spider.

A breve potremo quindi godere di live integrali, replay completi, highlights, presentazioni ufficiali di nuove vetture o magari la condivisione di importanti accordi. Jane Reeve, responsabile della comunicazione in Ferrari, ha affermato:"In un mondo dove regnano i contenuti, l'accordo con Motorsport Network arriva proprio al momento giusto, e ci permette di amplificare in modo significativo la trasmissione della nostra storia. Questa si comunica in modo opposto al classico racconto perché, senza alcun dubbio, ogni evento Ferrari coinvolge tutta la gamma di emozioni e sensazioni per un'esperienza empatica. Siamo estremamente felici di poter lavorare con Motorsport Network per condividere l'essenza Ferrari con un'audience ancora più ampia."

Insomma, da oggi ogni appassionato del brand italiano ha un motivo in più per gioire. Per concludere restando a Maranello vi rimandiamo a un video riguardo una Ferrari LaFerrari mentre sfreccia ad oltre 370 km/h sull'Autobahn. Infine negli scorsi giorni è impazzato sul web il ritorno dell'iconica sfida tutta italiana tra Ferrari F40 e Lamborghini Countach. Le due leggendarie supercar sono state riprese in una serie di immagini mentre ruggivano tra le strade californiane. Date un'occhiata al link, non ve ne pentirete.