La Ferrari Daytona SP3 è spettacolare: ecco un esemplare in bianco

Due giorni fa, quando è stata presentata, abbiamo avuto modo di vedere la nuova Ferrari Daytona SP3 da ogni angolazione possibile (ecco tutte le specifiche tecniche della Daytona SP3). Ovviamente la casa di Maranello non poteva non scegliere l'esemplare da mostrare in una qualche tonalità di rosso, ma il recente video di Shmee150 ha come protagonista un'unità in bianco.

Il popolare YouTuber e appassionato di motori è infatti riuscito ad avvicinarsi ad una Daytona SP3 particolarmente interessante, la quale non si limita all'adozione di una verniciatura differente, bensì passa pure da interni in blu ad una tappezzeria rossa. Un ulteriore elemento di divergenza è rappresentato dalla doppia striscia grigia che parte dalla punta del muso per terminare il proprio viaggio sulla coda.



Per tutto il resto invece la macchina è invariata. Stiamo parlando di una hypercar che sfrutta un V12 aspirato da 6,5 litri per mandare sull'asfalto 840 cavalli di potenza a 9.250 giri al minuto e 700 Nm di coppia a 7.250 giri. Siamo di fronte al motore termico più potente mai montato dal brand italiano in una vettura stradale di serie, e in effetti permette uno scatto da 0 a 100 km/h da 2,85 secondi e una velocità massima pari a 340 km/h.



Per coloro i quali possano essere interessati all'acquisto del mostriciattolo da 2 milioni di euro abbiamo una brutta notizia: tutti i 599 esemplari di Daytona SP3 sono già stati venduti. In ultimo però vogliamo restare nei pressi di Maranello per rimandarvi ad una interessante drag race: Ferrari F8 sfida McLaren 765LT e 911 GT2 RS per il predominio sul quarto di miglio.