Ferrari Daytona SP3 scovata con mimetica bizzarra in Italia: è nuovo prototipo?

La Ferrari Daytona SP3 presentata nel novembre 2021 è ormai ben nota agli appassionati: la terza supercar facente parte del progetto Icona assieme alle Monza SP1 e SP2 del 2018 è un vero e proprio gioiello disponibile a pochissime persone ma, a sorpresa, ancora in fase di sviluppo. Ecco le ultime foto di un prototipo di Ferrari Daytona SP3.

A diffonderle in rete con il pubblico e, soprattutto, i fan del Cavallino Rampante è stato Walter Vayr, altrimenti noto come Gabetz Spy Unit. Durante un giro a Maranello, egli ha scovato una Daytona SP3 con mimetica Giallo Modena e l’ha fotografata durante la corsa, come potete vedere dagli scatti in copertina e in calce alla notizia. La vera sorpresa è che si tratti di un’auto di prova ancora mascherata dalla mimetica nonostante sia stata presentata già a fine 2021: è cambiato qualcosa?

Osservando nel dettaglio la parte anteriore della supercar, in realtà, si nota che il paraurti non sembra finito e altri elementi aerodinamici della carrozzeria risultano ancora ricoperti da nastro adesivo. Pertanto, è probabile che ci siano modifiche aerodinamiche dell'ultimo minuto per ottimizzare ulteriormente il comportamento su strada. L’alternativa a questa evenienza, seppur meno probabile, è che Ferrari abbia apportato le ultime modifiche a una unità specifica prima di consegnarla al proprietario effettivo.

Sotto il cofano non ci si aspettano invece cambiamenti così repentini: la Daytona SP3 mantiene quindi il V12 da 828 cavalli e 697 Nm di coppia, il motore più potente mai realizzato dalla casa italiana.

Tra l’altro, sapevate che LEGO ha annunciato la Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic?