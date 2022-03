La nuova Ferrari Daytona SP3 scende su strada, che suono e che stile!

Dopo la presentazione della Ferrari Daytona SP3 nel novembre 2021, non si è più discusso in maniera approfondita della nuova hypercar realizzata a Maranello. Tuttavia, grazie a nuove riprese spia abbiamo la possibilità di vedere la Ferrari Daytona SP3 con mimetica circolare per le strade vicino alla sede del Cavallino Rampante.

Grazie al canale YouTube Varryx abbiamo la possibilità di gustarci, seppur brevemente, la fantastica hypercar dotata in questo caso di mimetiche bianche e nere a nascondere dettagli chiave lato design della vettura, indicando che si tratta di un prototipo della Daytona SP3. Le linee restano però le medesime viste nelle unità dimostrative rese disponibili da Ferrari per eventi ad hoc – tra l’altro, ecco a voi una Ferrari Daytona SP3 completamente bianca.

A ciò si aggiunge il rombo del motore V12 aspirato da 6,5 litri da 829 CV a 9.250 giri al minuto e 514 Nm di coppia a 7.250 giri al minuto. In altre parole, quella sotto il cofano della già iconica Ferrari Daytona SP3 è a tutti gli effetti l’unità ICE più potente realizzata dalla casa italiana nella sua storia; la trazione è posteriore, mentre il cambio è a sette marce.

Ricordiamo, infine, che la Ferrari Daytona SP3 esisterà solamente in 599 esemplari venduti a 2 milioni di Euro l’uno. Insomma, resterà un vero e proprio sogno per gli appassionati delle hypercar firmate Ferrari.