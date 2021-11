Ferrari Daytona SP3: preparatevi a divertirvi col configuratore ufficiale

La nuova Ferrari Daytona SP3 segue una tendenza di Maranello storica: limitare a qualche centinaio di esemplari la serie. Per la precisione 599 esemplari e 599 penne che hanno firmato con decisione il foglio di prenotazione. Tuttavia sognare non sogna nulla: eccoci qui a configurare la nostra personalissima Ferrari Daytona SP3.

Ferrari ha inserito il modello nel configuratore ufficiale (raggiungibile a questo link), accanto alle altre supercar della gamma. Il configuratore permette di vedere la splendida vettura sia in modalità 3D (render) che in 2D (render statico), nel primo caso consigliamo la visione da un dispositivo prestante, che si tratti di PC o di uno smartphone/tablet di ultima generazione. Le possibilità non sono illimitate come nei configuratori di altre cause automobilistiche, supponiamo poiché chi vuole acquistare una Daytona SP3 la voglia totalmente aderente a sé, tramite una chiamata al Programma di personalizzazione vettura.

Tra gli accessori spicca l'Apple CarPlay. Esatto, non è di serie su una hypercar da un milione di euro nonostante faccia capolino spesso tra le configurazioni standard delle utilitarie. Non sappiamo tuttavia se Ferrari chiede una cifra extra per tale optional.

Gli amanti del motorsport possono scegliere tra due tipologie di strisce per far sentire più a suo agio la propria Ferrari Daytona SP3 tra i cordoli. Svariati i colori per gli interni, disponibili in pelle o Alcantara. Ricordiamo che la potenza del dodici cilindri a V aspirato della Daytona SP3 è di 840 CV, con una coppia di 700 Nm. È il motore termico più potente mai costruito dalla Casa del Cavallino.

Tra i fortunati che l'hanno potuta già ammirare dal vivo c'è lo youtuber Shmee150, nel suo recente video la magnifica Ferrari Daytona SP3 è tinta di Bianco Avus.