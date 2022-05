Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic: uscita e prezzo di una nuova opera d'arte in 3.778 pezzi

Su queste pagine amiamo in maniera incondizionata i mattoncini LEGO, soprattutto quando questi incontrano le quattro e le due ruote, per non parlare di quando toccano miti anni '80 (avete visto il nuovo set LEGO Optimus Prime?). Oggi vi parliamo della nuova Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic.

Un'opera d'arte costituita da 3.778 pezzi, ricca di dettagli e funzioni capaci di esaltare lo studio ingegneristico e il design di quest'auto da corsa uscita dalle industrie di Maranello. Per capire meglio ciò che vogliamo dire, vi basti sapere che questo modellino in scala 1:8 con pezzi LEGO Technic vanta un cambio sequenziale funzionante a 8 rapporti con paddle shifter, un motore V12 con pistoni mobili e cerchi placcati argento.

Le portiere inoltre hanno l'iconica apertura a farfalla, che permettono di ammirare l'abitacolo impreziosito dal celebre Cavallino Rampante di Ferrari. Si tratta della quarta opera della serie LEGO Technic Ultimate Car Concept ed è alta più di 14 cm, lunga 59 cm e larga 25 cm. Per avere una succosa anteprima potete ammirare meglio il set alla pagina LEGO dedicata con contenuti esclusivi.

Quando potremo comprare la Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic? Dal prossimo 1 giugno nei LEGO Store fisici e su LEGO.com al prezzo di 399,99 euro. Ad accompagnare il set anche un coffee table book che racconta tutti i segreti della Ferrari Daytona SP3 chiamato The Sense of Perfection, disponibile esclusivamente su LEGO.com dal prossimo 1 giugno in tiratura limitata di 5.000 copie.