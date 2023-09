Ferrari Daytona SP3 e quella capote che quasi nessuno conosce

Dopo le prime immagini della prossima Hypercar F-250, Ferrari Daytona SP3 è tornata sotto i riflettori a causa di un brevetto scovato e fin'ora ignorato. Questo brevetto spiega in dettaglio come l'hypercar sia dotata di un piano di emergenza per quando i conducenti hanno bisogno di una copertura (nel caso in cui piova improvvisamente ad esempio).

La Daytona SP3 ha un tettuccio rigido rimovibile in fibra di carbonio, ma il brevetto rivela che nella parte superiore è presente anche una capote in tessuto. Questa caratteristica offre ai conducenti un'opzione aggiuntiva per la protezione dalle intemperie o per situazioni di emergenza quando è necessario coprire l'auto.

I proprietari e gli appassionati della Daytona SP3 potrebbero già essere a conoscenza del tetto in tela presente nel bagagliaio anteriore. Questa soluzione è stata adottata perchè il tetto in fibra di carbonio è troppo grande per essere riposto nel bagagliaio anteriore, e installarlo può essere complicato per un singolo individuo.

D'altra parte, anche il tetto in tela fornito non è la soluzione più semplice da installare. Il brevetto spiega che i componenti principali per la copertura sono un cavo di tensionamento, un telaio di supporto e un tetto flessibile. Questi, inoltre, non sono retrattili, il che significa che in caso di improvvisa pioggia, la cabina dell'auto potrebbe comunque bagnarsi. Quindi, sebbene entrambe le opzioni offrano una forma di copertura, nessuna di esse è perfetta e richiede una certa macchinosità per essere installata correttamente.

La documentazione del brevetto descrive il tetto come una soluzione di emergenza. È probabile che l'auto non possa raggiungere la sua velocità massima di 340 km/h con la capote in tela installata.

Sapevi che solo l'1% delle Ferrari adotta una colorazione verde? In futuro però le cose potrebbero cambiare. Il verde infatti è un colore che per la casa di Maranello è più iconico di quanto si possa pensare.