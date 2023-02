La Ferrari di David Beckham è in vendita: avete 124.000 euro?

C'è una Ferrari alquanto particolare in vendita, ed è quella di David Beckham. L'ex star del pallone, campione indiscusso di Manchester United, Real Madrid, Paris Saint Germain, Milan e Los Angeles Galaxy, ha deciso di mettere all'asta la sua Ferrari 360 Spider.

Quello in corso è senza dubbio un periodo d'oro per i collezionisti di auto sportive tenendo conto che di recente è andata all'asta la Ferrari F40 di Toto Wolff, mentre non meno di 48 ore fa la Bugatti Chiron Profilée è divenuta l'auto nuova più cara di tutti i tempi.

Ora una nuova chance di portarsi a caso un gioiello di prestigio, la Rossa che fu dello Spice Boy. In realtà la fuoriserie in vendita è di colore nero ed è acquistabile sul sito di PistonHeads, portale britannico specializzato proprio nell'acquistare e vendere supercar. Attualmente la Ferrari di Beckham si trova a Bibury, nella contea inglese del Gloucestershire, e si tratta di un'auto acquistata a luglio del 2001 dall'ex nazionale inglese, poco prima del suo passaggio dai Red Devils ai Galacticos.

L'auto presenta un numero di telaio 125058 ed è tenuta in condizioni pari al nuovo, compresi i certificati originali e tenendo conto dei soli 12.714 chilometri all'attivo. Si tratta inoltre di una versione Spider, quindi con il tettuccio apribile, i cerchi in lega BBS della 360 Challenge Stradale, e sedili in carbonio.

"Le condizioni, il chilometraggio e una storia da Serie A – le parole di Matt Bird, editore di PistonHeads – la rendono una delle 360 ​​più speciali in vendita. Anche chi non è così interessato al legame calcistico, si tratta semplicemente di uno dei migliori esemplari di Modena esistenti, si fa faticare a trovare di meglio”. Quindi Bird ha aggiunto e concluso: “Per quelli che lo sono interessati al legame calcistico di questa auto, che storia che racconterete quando qualcuno vi chiederà della vostra Ferrari”. La 360 Spider di Beckham monta un motore da 400 CV 3.6 litri V8 aspirato ed è in vendita a circa 124mila euro.