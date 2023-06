Ferrari, la curiosa gaffe in Canada: bandiera italiana applicata al contrario

A più di una settimana dal Gp del Canada, dove Max Verstappen ha vinto con un uccello incastrato nella monoposto, emerge un curioso retroscena riguardante le due Ferrari SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Come fatto notare dai colleghi della Gazzetta dello Sport le due monoposto presentavano la bandiera dell'Italia al contrario. Di fatto, invece dei colori in sequenza verde, bianco e rosso, era stata apposta con il rosso come primo colore quindi il bianco e il verde.

"Gli aggiornamenti che abbiamo portato funzionano - ha commentato il team principal Fred Vasseur al termine della gara - ma c'è ancora tanto lavoro da fare e non dobbiamo mai smettere di lavorare sui dettagli". Ed in effetti è proprio sui dettagli che bisogna lavorare visto che appunto gli adesivi con il tricolore messi dietro il cupolino, in prossimità dello scarico della SF-23, sono stati montati al contrario.

Come si legge nell'articolo 12 della nostra Costituzione, la bandiera della Repubblica italiana è "il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni". Ovviamente non si è trattato di un errore dettato dall'ignoranza, ma quasi sicuramente di una disattenzione e nulla di più.

A conferma che siamo di fronte ad un caso unico il fatto che, osservando le foto degli altri gran premi, a cominciare dal Gp di Monaco, dove ormeggiare uno yacht è costato più di una Porsche 911, il tricolore era stato apposto in maniera assolutamente corretta dai tecnici di Maranello.

In ogni caso non è la prima volta che a livello sportivo accade qualcosa di simile. Spesso e volentieri, infatti, abbiamo visto negli ultimi anni episodi molto discutibili in altre discipline, a cominciare dal tennis, passando per la vela e arrivando al ciclismo: nulla di particolarmente grave sia chiaro, solamente fatti che fanno un po' sorridere e discutere.