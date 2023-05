Ferrari in crisi? Damon Hill ha la soluzione: 'Dovrebbe riprendere Binotto'

Mattia Binotto ha lasciato ufficialmente il ruolo di team principal Ferrari lo scorso novembre, ma secondo Demon Hill il divorzio della Rossa dall'ingegnere svizzero è stato un clamoroso autogol.

Nelle scorse ore è stato smentito lo sbarco dell'ex uomo in rosso presso il team Alpine, forse anche per via della clausola di Binotto con Ferrari, che vieta un ingaggio allo stesso per 12 mesi, ma nulla ostacolerebbe ovviamente un suo ritorno a Maranello.

Secondo il campione del mondo di Formula 1 1996, parlando durante il podcast F1 Nation, l'ingegnere di Losanna non era a suo agio nel ruolo di Team Principal: "Penso che quello non fosse il ruolo giusto per lui – ha detto il figlio d'arte che poi ha aggiunto – è un tecnico e penso che sia molto importante per la squadra. Penso che abbia un talento enorme, e lo riporterei indietro e direi 'okay, puoi gestire tutto il lato tecnico delle cose' e ovviamente è un ragazzo molto brillante, ma non so se sia politicamente possibile”.

Quindi Damon Hill ha proseguito: “C'è anche un altro aspetto dell'essere team principal, in cui penso che alcune persone siano brave. Si tratta di discutere di soldi, o della strategia o del marketing in F1 e potrebbe non essere il suo obiettivo principale, potrebbe non essere qualcosa che ami ed è la taa passione”.

Il londinese ha concluso così il suo intervento: “Sono rimasto sorpreso dal fatto che loro [Ferrari ndr] non potessero inserire entrambi [Binotto e il Team Principal Fred Vasseur ndr], perché penso che Fred Vasseur sia quel tipo di ragazzo che capisce le corse".

E chissà che la Ferrari non stia realmente pensando di riportare a casa Mattia Binotto anche se, dopo l'addio dello scorso autunno, sarebbe una sorta di mezzo autogol. La sensazione è che al termine della stagione in corso, che sembrerebbe già essere compromessa, si tireranno nuovamente le somme e magari salteranno altre teste.