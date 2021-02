Ferrari costruirà una Hypercar per Le Mans 2023, è ufficiale!

Ferrari ha appena annunciato di stare sviluppando un nuovo bolide con il quale partecipare alla categoria Le Mans Hypercar (LMH) per il campionato FIA World Endurance Championship (WEC) della stagione 2023.

Quest'anno le regole introdotte nella categoria top sono cambiate, e proprio a partire da esse la casa automobilistica di Maranello svilupperà e testerà il suo progetto LMH, anche se al momento non abbiamo dettagli tecnici nel merito, né conosciamo l'identità dei piloti che proveranno a portarsi a casa l'ambito trofeo.

Dal parecchi anni il Cavallino Rampante gareggia nelle gare di resistenza della categoria GTE, ma il 2023 sancirà un grande ritorno tra le vetture LMH dopo aver affrontato World Sports Car Championship del 1973. Ad oggi Ferrari conta ben nove vittorie a Le Mans, ma l'ultima di esse risale a quando mise in pista le 250LM nel 1965.

In merito alla questione il presidente Ferrari, John Elkann, ha commentato come segue:"Con il nuovo programma Le Mans Hypercar, Ferrari ribadisce ancora una volta il suo impegno verso il mondo sportivo e la sua determinazione nel voler essere protagonista dei maggiori eventi mondiali del motorsport."

Da alcuni decenni il marchio italiano si è concentrato con grande forza sulla Formula 1, ma visti i limiti di budget introdotti di recente e i limiti allo staff che andranno in vigore proprio nel 2021, pare che il brand voglia espandere la propria area di interessa provando a cogliere opportunità che con ogni probabilità susciteranno grande interesse nei fan vecchi e nuovi.

Entrare in scivolate nel World Endurance Championship può servire anche a dare risalto alle tecnologie ibride che gli ingegneri di Maranello hanno cominciato a sviluppare ormai parecchi anni or sono, ma non sarà facile andare scalfire fin da subito quanto costruito a Le Mans da Toyota, Peugeot, Audi o Porsche.

A proposito di Ferrari e ibridazione, da alcuni mesi a questa parte non fanno che moltiplicarsi gli avvistamenti inerenti prototipi di una nuova supercar del marchio e oltretutto, secondo delle voci di corridoio, questa potrebbe anche essere più potente del previsto. In ultimo non possiamo non mostrarvi uno spettacolare esemplare di Ferrari SF90 Stradale: l'esemplare in doppia tonalità montava il pacchetto denominato "Assetto Fiorano".