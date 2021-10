Questa Ferrari costa solo 8.000 euro: è in realtà una Chevrolet Camaro

Possedere una Ferrari è il sogno di tantissimi automobilisti, sappiamo però che i prezzi sono alquanto proibitivi - e se volete saperne di più qui vi spieghiamo quanto costa oggi una nuova Ferrari. Proprio a causa dei costi qualcuno si è accontentato di avere una replica basata su una Chevrolet Camaro.

Spuntata su eBay nelle scorse settimane, qualche “fortunato” se l’è portata a casa per 10.000 dollari, poco più di 8.000 euro al cambio. Questa Camaro del 1985 è stata equipaggiata con un particolare bodykit conosciuto come K1 Evoluzione. Nell’annuncio veniva esplicitato come questo bodykit fosse effettivamente ispirato a Ferrari, ma solo in generale, non a un modello di Maranello in particolare.

Nello specifico, rispetto alla Camaro originale, abbiamo dei fari frontali di chiara ispirazione italiana, un bumper insolito, una larga griglia con un piccolo stemma Ferrari - che ritroviamo anche sul cofano. I maggiori cambiamenti sono avvenuti all’interno, con una plancia ridisegnata e un quadro strumenti pensato attorno al conducente.

Arriviamo così a parlare del motore: questa replica vanta un V8 da 5.7 litri abbinato a una trasmissione automatica 700R4 con convertitore di coppia. Anche se il contachilometri indica 14.000 km percorsi, il venditore ha specificato che sulle spalle della vettura ce ne sono in realtà più di 160.000.