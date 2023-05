Ferrari continuerà ad puntare sui motori termici anche dopo il 2035 grazie agli e-fuel

Appena si è iniziato a parlare del ban dei motori a combustione interna si è generato subito un enorme caos e tanti appassionati di motori hanno immaginato la fine di marchi storici, come quelli concentrati nella Motor Valley. Con le ultime regole però le cose cambiano, e il focus di Ferrari continua ad essere puntato sui motori termici.

Ciò non significa che Ferrari non guarda all’elettrificazione: la prossima hypercar del cavallino rampante avrà un powertrain ibrido ad esempio, e la prima Ferrari sull electric arriverà invece nel 2025 (intanto c'è chi ha elettrificato una Ferrari Testarossa con motore Tesla), ma il CEO Benedetto Vigna ha messo in chiaro che i motori termici saranno ancora un punto fermo nel futuro del marchio.

Durante il Financial Times Future Car of the Car Conference di Londra, Vigna ha detto che il brand punterà a rispettare gli obiettivi legati alla riduzione delle emissioni per il 2030, ma ha anche aggiunto che i “motori termici hanno ancora molto da dire”, facendo riferimento alle diverse possibilità che si apriranno con l’introduzione dei carburanti e-fuel.

Il CEO ha poi spiegato: “Riguardo alla discussione che si stava svolgendo qualche settimana fa sull'adozione dell'e-fuel - pensavo che sarebbe avvenuta nel 2025 o nel 2026. È successo due anni prima. Questo è molto positivo per noi perché puoi far funzionare un'auto termica con carburante neutrale, perché prendi la CO2 dall'atmosfera e la unisci ad altre cose. Quindi penso che i due siano molto compatibili, e questo è un rafforzamento della nostra strategia”.

Infine ha aggiunto: “Questa approvazione dell'Unione Europea è stata molto, molto positiva per noi – per noi e per il mondo, credo – perché dà vita a una tecnologia che ha ancora molta strada da fare. Ci sono molte cose che si possono fare in termini di efficienza, in termini di emissioni. Quindi diciamo che noi, come azienda, ci atterremo alla nostra strategia: stiamo investendo in ICE, stiamo investendo in ibridi, stiamo investendo in veicoli elettrici".