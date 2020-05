Ferrari continua a respingere le elettriche: 'La tecnologia non è pari ai nostri bisogni'

Se speravate di vedere una supercar Ferrari completamente elettrica nel corso dei prossimi cinque anni dobbiamo deludervi. Enrico Galliera, dirigente commerciale del brand, ha affermato che le possibilità di un tale avvenimento sono pressoché nulle.

In pratica il Cavallino Rampante non è ancora interessato a produrre un'auto elettrica per il gusto di farlo e per accordarsi alla moda. Autocar ha intervistato Galliera non molte ore fa, e questa è stata la sua risposta in merito:"Ci sono alcuni competitors che stanno entrando sul mercato con nuove tecnologia che osserveremo bene, ma sarà davvero un problema per Ferrari? Io non credo, soprattutto per la nicchia specifica alla quale mira il brand."

Galliera ha poi specificato i motivi di questa scelta:"Questo innescherà un interesse in questo mercato da parte di Ferrari? No. Crediamo fermamente che la tecnologia delle batterie non sia abbastanza matura per incontrare le necessità di una supercar Ferrari. Nei prossimi cinque anni non crediamo che la tecnologia sarà in grado di soddisfare Ferrari."

Infine gli è stato posto un quesito importante, e cioè quello relativo alle norme estremamente dure che il Regno Unito potrebbe applicare nel corso del prossimo decennio, e che squalificherebbe Ferrari dal Paese. Galliera ha risposto anche a questo:"Noi andremo incontro alle regolamentazioni che verranno applicata in un mercato, e non crediamo che queste ci forzeranno a mettere in piedi programmi speciali."

Nonostante ciò le porte verso le EV non sono state completamente chiuse, e che ad un certo punto una Ferrari a batterie arriverà:"Non appena la tecnologia dell'elettrificazione sarà matura, ci permetterà di produrre una macchina che rispetti la nostra posizione. In quel caso, perché no? La tecnologia però è fondamentale: non faremo una Ferrari elettrica per il gusto di farlo. Se utilizziamo una nuova tecnologia, allora dobbiamo offrire qualcosa di nuovo al mercato. E' così che Ferrari ha sempre lavorato con le nuove tecnologie. L'evoluzione di una nuova tecnologia è al 100% nel DNA di Ferrari."

Insomma il Cavallino Rampante pare avere le idee molto chiare, e al contempo si prova a sperimentare. Ne è un esempio la Ferrari SF90 Stradale a motorizzazione ibrida, la quale è stata persino avvistata in versione decappottabile nei pressi di Maranello. La nuova supercar non è ancora disponibile all'acquisto, ma ha già ricevuto il Red Dot: Best of The Best Award.