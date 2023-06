'La Ferrari ha contattato Max Verstappen'. Il retroscena di papà Jos

Verstappen ha raccontato pochi giorni fa che la Ferrari è la squadra dei suoi sogni, ma nonostante questa forte ammirazione, qualcosa deve essere andato storto nel 2016. Sette anni fa Maranello contattò concretamente il pilota olandese, così come svelato dal padre, l'ex pilota di Formula 1 Jos Verstappen.

Intervistato negli scorsi giorni da La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle trattative avvenute per il figlio negli ultimi anni, a cominciare appunto da quella con Ferrari. L'anno in cui il Cavallino Rampante avvicinò quello che sarebbe poi divenuto il due volte campione del mondo è stato il 2016, dopo il primo anno di Max Verstappen in Formula 1.

“La Ferrari ci ha contattato? Non con l'attuale gestione. Ci hanno cercato dopo il primo anno in Formula 1. Ma ovunque andrà in futuro, farà la differenza, purché sia ​​circondato dalle persone giuste”. Non è ben chiaro come mai la trattativa con la Rossa, sempre che di ciò si possa parlare, non andò a buon fine: forse il Cavallino Rampante non era così convinto, o magari la Red Bull aveva già capito il potenziale del ragazzo e non era assolutamente intenzionata a perderlo.

In ogni caso la Rossa è rimasta nel cuore di Verstappen, che si è assicurato una Ferrari SF90 a Montecarlo. Acquisti a parte, Jos Verstappen ha parlato anche di un incontro a casa di Toto Wolff, team principal Mercedes: "Siamo andati a casa sua a Vienna, abbiamo parlato seriamente, ma non credo che Toto lo abbia seguito molto nel kart e sapesse davvero quanto fosse speciale Max, altrimenti lo avrebbe ingaggiato al volo nonostante il fatto che la Mercedes non avesse un programma junior”.

Il colpo di fulmine ci fu invece con Helmut Marko nel 2014: "Siamo entrati nel camper Red Bull e Helmut ha detto: 'Ho solo 20 minuti'. Max ha risposto: 'È più che sufficiente'. Detto questo, il manager della Red Bull è stato chiaro: 'L'anno prossimo voglio Max su una Toro Rosso di Formula 1'. E abbiamo chiuso l'affare". in 20′ ci mettemmo d’accordo per un sedile in Toro Rosso nel 2015”. Il resto è storia, purtroppo non in rosso...