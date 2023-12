Ferrari, ecco come sarà l'erede della 812 Superfast con il motore V12

Sono tanti i modelli sui cui si sta lavorando in casa Ferrari e fra questi anche l'erede della 812, avvistata per la prima volta a maggio. Non è ben chiaro come si chiamerà ma è certo che monterà un motore monstre, un propulsore V12 da più di 800 cavalli.

L'autorevole magazine britannico Autocar ha cercato di ricostruire esteticamente come sarà la nuova Ferrari, anche alla luce dei numerosi muletti avvistati negli ultimi mesi dalle parti di Maranello, e il risultato lo potete trovare in alto a questa pagina.

La nuova Gran Turismo col Cavallino Rampante prevede un cofano molto allungato, di conseguenza è scontata la presenza del motore più grande dell'azienda, tra l'altro già montato sulla Ferrari Purosangue, di recente avvistata in stile Minecraft.

Inoltre, l'assenza di adesivi circa l'avvertimento dell'alta tensione, nonché di una porta di ricarica visibile, suggeriscono chiaramente che l'erede della 812 sarà termica e non ibrida (ne tanto meno elettrica), così come del resto è la sua antenata.

Maranello sta portando avanti il programma di elettrificazione e di ibride, ma nel contempo non disdegna le sue origini, di conseguenza il 12 cilindri è ancora decisamente in voga dalle parti di Modena.

“Personalmente credo che dobbiamo lottare per questo motore – ha detto il responsabile del design Ferrari, Flavio Manzoni, parlando con Autocar - da un punto di vista tecnologico non è il più efficiente. Un turbo V8 potrebbe rendere migliore in termini di prestazioni. Ma dal punto di vista emotivo è il meglio che puoi avere”.

Non è ben chiaro quando uscirà la nuova Ferrari, ma tutto fa pensare che l'anno che verrà sarà quello buono per vederla all'opera: “Se si guarda agli anni in cui le precedenti Ferrari sono uscite di produzione – le parole di una fonte anonima sempre ad Autocar – avrete una buona idea per speculare quando annunceremo una nuova auto”. La 812 è stata lanciata nel 2017, mentre la F12 era stata lanciata 5 anni prima, e la 599 sei anni prima, di conseguenza i tempi sembrerebbero maturi per vedere la nuova GT V12 con motore anteriore.

Secondo Autocar la prossima Ferrari sarà in forte simbiosi con la Purosangue a livello di stile, ed in effetti il render pubblicato ha numerosi richiami al SUV della Rossa: staremo a vedere se le anticipazioni verranno confermate o meno.