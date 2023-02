Ferrari batte Red Bull: il team austriaco non sarà 'nuovo costruttore'. Ecco cosa cambia

Nelle ultime settimane Ferrari ha dato vita ad una “battaglia” contro Red Bull, per fare in modo che la stessa scuderia non comparisse come “nuovo costruttore”. Una vittoria, quella della Rossa, che potrà sembrare banale ma che in realtà potrebbe cambiare le sorti dei prossimi mondiali di Formula 1.

A fare lo scoop è stata la Gazzetta dello Sport, che ha sottolineato come alla fine, dopo un lungo braccio di ferro, la scuderia campione del mondo abbia dovuto arrendersi. Lo status di nuovo costruttore le avrebbe garantito interessanti vantaggi in vista del 2026, quando faranno il loro esordio nel campionato mondiale le power unit ibride di seconda generazione. Ferrari si è però schierata contro il team di Horner, e secondo la Rosa sarebbe sceso in campo in prima persona anche il presidente John Elkann così come l'amministratore delegato Benedetto Bigna.

La Rossa ha avuto dalla sua parte anche altre scuderie, a cominciare da Mercedes, Renault Alpine e soprattutto Audi, quest'ultima decisamente interessata alla questione visto che nel 2026 sarà l'unico vero nuovo costruttore che prenderà parte al Mondiale con un'unità costruita “home made” da zero.

Ma perchè, si starà domandando qualcuno, la Red Bull non può essere considerata come i tedeschi di Ingolstadt? Sono diverse le ragioni, a cominciare dal fatto che la divisione che si occupa del Powertrain può contare su ingegneri strappati ad altri team, in particolare alla Mercedes. La Red Bull ha inoltre acquisito i diritti di proprietà intellettuale del motore Honda, quello che monta attualmente e che sarà utilizzato fino all'avvento di Ford. Lo stato di “newcomer”, ricorda ancora Gazzetta, avrebbe creato un vero e proprio squilibrio permettendo molte più ore di prove ai banchi e un investimento in risorse maggiore rispetto alla concorrenza.

Ford, che ha ufficializzato il ritorno in Formula 1, avrebbe potuto godere di tale privilegio se avesse messo in piedi un team da zero, ma la casa dell'ovale blu sarà solamente partner commerciale di Red Bull, quindi una posizione completamente differente rispetto ad Audi. Ferrari si era rifiutata di firmare l'accordo con la Federazione fino a dicembre, quando poi la Fia, che ha 'perso' di recente Ben Sulayem, ha accolto le obiezioni della casa di Maranello permettendo l'accordo.