Tutte le Ferrari di Charles Leclerc: ecco la collezione del campione di F1

Secondo voi un pilota Ferrari di Formula 1 quali auto potrebbe avere in garage? Ferrari ovviamente, avete indovinato, ma quali vetture possiede esattamente un campione come Charles Leclerc?

L'attuale leader del campionato 2022 con 71 punti (Russell insegue su Mercedes a 37 punti e il compagno di squadra Sainz è terzo con 33 punti) è un grandissimo appassionato del cavallino rampante, nella sua collezione figurano diversi bolidi come una Ferrari GTC 4 Lusso, un'elegante vettura sportiveggiante con motore V12 da 6,3 litri che eroga 690 CV e 702 Nm di coppia. Una scheggia che accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi con 345 km/h di velocità massima. Il suo prezzo? 270.000 euro (a proposito: quanto costa una Ferrari?).

La lista continua su una splendida SF90 Stradale, versione "da strada" della monoposto SF90. È di fatto una Plug-in Hybrid, con i suoi tre motori elettrici, un V8 termico da 4,0 litri e una batteria che offre fino a 25 km in modalità Full Electric (che in realtà serve a darle ulteriore brio nelle ripartenza e nello scatto da ferma). Accelera da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi e raggiunge i 340 km/h di massima, erogando in totale 1.000 CV e 800 Nm di coppia.

La collezione Leclerc non finisce di certo qui: in lista troviamo anche una Ferrari Portofino con V8 da 3,9 litri e una Ferrari 488 Pista Spider con motore V8 biturbo, uno dei pezzi più prestigiosi. Infine un regalo ottenuto dalla scuderia del cavallino rampante: una vera monoposto SF90, la stessa con cui Leclerc ha corso il campionato di F1 2019 vincendo a Monza e in Belgio.