Ferrari, il CEO Vigna: 'Segnali di miglioramento, le corse sono il nostro patrimonio'

Se dal fronte Mercedes vi sono ancora delle problematiche, con Lewis Hamilton non ancora al top nell'ultimo battibecco con Carlos Perez, l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha rivelato di aver notato dei recenti passi avanti.

La Ferrari è stata oggetto di critica da parte dei fan, degli esperti e dei media italiani per le sue prestazioni deludenti nel 2023. Tuttavia, durante il Gran Premio del Belgio, il pilota della Ferrari Charles Leclerc è riuscito a salire sul podio.

"In alcune gare recenti, come lo scorso fine settimana a Spa-Francorchamps, abbiamo visto dei segnali di miglioramento", ha dichiarato Vigna. Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, Vigna ha sottolineato che la determinazione della Ferrari a rimanere in Formula 1 è rimasta intatta.

Inoltre Vigna affermato che le corse fanno parte dell'eredità della casa automobilistica e rappresentano uno stimolo per continuare a innovare. La Ferrari sta lavorando duramente per rendere la sua macchina più competitiva, e l'importanza di mantenere viva la volontà di progredire e coltivare l'eredità del marchi è ancora molto forte.

Nonostante Vigna abbia ammesso che l'inizio del campionato è stato al di sotto delle aspettative, l'azienda è determinata a continuare a lottare e a migliorare nel corso della stagione. Resta da vedere come si svilupperanno le prestazioni della Ferrari nelle prossime gare e come la squadra affronterà le sfide che le si presenteranno.

I problemi dentro Ferrari pare non si limitino ad aspetti puramente ingegneristici: i recenti risultati del team hanno anche messo in discussione l'etica interna, con Marca che ha accusato Ferrari di non trattare Sainz allo stesso modo di Leclerc.