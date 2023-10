Ferrari, il CEO Vigna ha provato il prototipo elettrico e rassicura: 'Sarà una vera Rossa'

Ferrari è al lavoro sulla prima auto elettrica della sua gloriosa storia, supercar che verrà messa in commercio fra due anni, nel 2025. Nonostante a Montezemolo faccia venire l'orticaria il pensiero di una Ferrari elettrica, Maranello è intenzionata ad entrare nel mercato degli EV, ma con il proprio stile inconfondibile.

Lo ha fatto chiaramente capire nelle scorse ore il CEO del Cavallino Rampante, Benedetto Vigna, in occasione di una intervista con gli americani di Bloomberg attraverso cui ha rilasciato qualche piccola anticipazione sulla Ferrari a zero emissioni.

Vigna ha spiegato di aver già provato il prototipo dell'elettrica che arriverà: “Abbiamo testato l'auto in diverse condizioni ed è molto interessante”. E ancora: "Mi piace molto e sono felice ma non puoi vedere ciò che vedo io nella mia memoria", ha scherzato Vigna con Francine Lacqua di Bloomberg Television.

Il 54enne manager ha proseguito: "C'è un forte entusiasmo, molta energia, ingegnosità nella fabbrica e nella tecnologia, nella ricerca e sviluppo: sono tutti impegnati", sottolineando quanto Maranello sia impegnato nel progetto, nonostante lo stesso sembri un po' snaturare se stesso.

In ogni caso Benedetto Vigna ha spiegato: "Posso dirvi questo: sarà unico", aggiungendo che "Sarà una vera Ferrari”. La Rossa entrerà nel mercato elettrico dopo un'ormai lunga esperienza alle spalle con le ibride, così come testimoniato anche dalle splendide Ferrari SF90 XX Stradale e Spider, plug-in hybrid a 1.030 cavalli, svelate ufficialmente alla fine dello scorso mese di giugno.

In vista dell'ambizioso progetto a zero emissioni, la Ferrari ha già selezionato un fornitore per delle celle a batterie ma Vigna non ha voluto rivelare quale fosse il suo nome, spiegando comunque che Maranello intende “fare qualcosa di nuovo”.

Il CEO del Cavallino Rampante ha infine fatto sapere che Ferrari gestirà internamente batterie, motori, elettronica e assemblaggio, e il veicolo passerà attraverso un processo di sviluppo “molto dettagliato”.