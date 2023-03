Ferrari, Carlos Sainz rivela quale sarà la chiave per far svoltare la stagione

L'inizio di stagione di Ferrari è stato senza dubbio complicato, molto più del previsto. Dopo lo choc iniziale in Bahrain, con ritiro di Leclerc e prima sfuriata contro il muretto box, in Arabia Saudita le due Rosse non hanno affatto brillato.

Carlos Sainz ha chiuso al sesto posto mentre Leclerc ha terminato subito dietro, e le due Ferrari SF-23 non si sono mai dimostrate all'altezza delle Red Bull. In queste prime due uscite del mondiale di Formula 1 2023 c'è davvero ben poco da salvare, ma secondo il pilota spagnolo non sarebbe tutto perduto.

Stando all'ex McLaren la chiave del campionato di Maranello potrebbe risiedere nei prossimi aggiornamenti, che a suo modo di vedere sarebbero in grado di far svoltare completamente il mondiale.

"Sono un po’ sorpreso – ha detto Carlos Sainz riferendosi alla gara di Jeddah - perché prima dell’inizio del weekend e dopo venerdì pensavamo di avere una chance di essere la seconda forza qui a Jeddah, ma il nostro ultimo stint sulla hard dimostra che abbiamo molto da fare. Abbiamo delle debolezze in gara e dobbiamo aspettare gli aggiornamenti per vedere se potremo migliorare quei punti deboli”.

Quindi il pilota spagnolo ha aggiunto: “Non è solo Bahrain. Penso che questa sia, purtroppo, la chiave per leggere la situazione. Non siamo dove vorremmo essere in termini di passo gara, in termini di bilanciamento, fatichiamo. Surriscaldiamo le gomme in aria pulita, immaginatevi in aria sporca seguendo un’altra vettura".

E ancora: "Sappiamo esattamente quali sono i nostri punti deboli e questo è positivo, ma ora non possiamo fare magie per portare gli aggiornamenti in anticipo, ma so che il team sta facendo il massimo per portarli e questo ci aiuterà a migliorare il nostro passo gara. Sono sicuro che questa squadra sia in grado di portarli all'inizio della stagione, e questo potrebbe cambiare completamente la nostra stagione, quindi testa bassa e lavoriamo sodo".

Ovviamente la speranza è che le previsioni di Sainz si rivelino azzeccate ma secondo il consulente Red Bull, Helmut Marko: “Mercedes risolverà i problemi prima di Ferrari”. Vedremo chi dei due avrà ragione.