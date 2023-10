La Ferrari più cara di sempre è realtà: la 499 Modificata, tributo alla vittoria a Le Mans

Da qualche ora a questa parte è stata messa ufficialmente sul mercato la Ferrari più cara di tutti i tempi. Stiamo parlando precisamente della 499 Modificata, hypercar, o meglio auto da corsa per omaggiare la Ferrari che ha ottenuto una strepitosa vittoria alla 24 Ore di Le Mans.

Come ogni Rossa che si rispetti, la 499 Modificata è stata realizzata in un numero limitato (anche se la cifra non è chiara), mentre il prezzo è chiarissimo, ben 5,1 milioni di euro, una somma che comunque i suddetti gentleman driver, una cerchia ristrettissima di persone al mondo, non si faranno problemi a spendere.



Fino ad oggi la Ferrari più cara mai realizzata era stata la FXX K da 2,2 milioni, ma questo primato è stato più che doppiato con l'arrivo del nuovo bolide. Rispetto alla 499P la “Modificata” ha delle modifiche sostanziali, ma “Ha l’obiettivo di stabilire un nuovo punto di riferimento per le emozioni di guida in pista”, scrive Ferrari sul suo sito nel presentarla.



Viene inoltre descritta come “un nuovo tipo di progetto per Ferrari: un prodotto sviluppato da una vettura da competizione, e non da un modello di produzione”, quindi senza limitazione alcuna, o quasi.



Rispetto alla vettura del WEC la 499 Modificata prevede differenze nell'assale elettrico e nelle quatto ruote motrici che si possono attivare anche non ad alta velocità. C'è inoltre la funzione “Push to Pass” che permette di ottenere un boost di potenza di 120 kW in più, mentre gli pneumatici sono specifici e sono stati sviluppati da Pirelli.



Infine l'assetto della Ferrari è stato completamente ricalibrato, così come i suoi controlli elettronici e le mappature del motore. L'abitacolo, invece, rimane sostanzialmente lo stesso della 499 P, quindi con un posto solo, con la “stessa ritualità di ingresso e uscita”, “permettendo ai clienti d’immedesimarsi negli equipaggi della #50 e della #51 che alla 24 Ore di Le Mans hanno firmato il successo, la Hyperpole e il giro veloce in gara”.

La vettura sarà guidabile in pista nell'ambito del nuovo programma Sport Prototipi Clienti che dal 2024 affiancherà F1 Clienti, riservato appunto alle vecchie rosse da Formula 1. Sotto il cofano troveremo un V6 biturbo da 3.0 litri con l'aggiunta di un motore elettrico posizionato sull'asse anteriore, con una potenza di 707 cavalli (maggiore rispetto alla vettura che ha vinto Le Mans), che come detto sopra possono diventare 870 grazie alla “push-to-pass”, potenza extra che dura 7 secondi e che si aziona tramite il pulsante al volante, una sorta di Nos alla Fast & Furious.

Una vettura davvero incredibile, Ferrari forse è riuscita addirittura a superarsi questa volta. Chi volesse può “accontantarsi” della Ferrari SF90 XX Stradale supercar ibrida da 1.030 cavalli in vendita a partire da 770mila euro.