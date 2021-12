Ferrari cambia logo per i 75 anni: come sarà nel 2022?

Ferrari nel 2022 festeggerà il 75° anniversario dall’apertura della fabbrica a Maranello nel 1947 per mano di Enzo Ferrari. La storia del Cavallino Rampante, tra i numerosi successi in Formula 1 e gli iconici veicoli creati in tutti questi anni, verrà celebrata anche con un cambio logo molto speciale.

L’annuncio giunge direttamente dal produttore italiano, in particolare dal presidente John Elkann: “Per quest'anno speciale abbiamo creato un'icona speciale: una scultura composta da migliaia di componenti forgiati qui nella nostra fabbrica e posizionati uno ad uno dai miei colleghi Ferrari. È un simbolo dello spirito Ferrari che è condiviso sia qui a Maranello che da tutta la nostra famiglia nel mondo. Riflette l'essenza di chi siamo, dei nostri ultimi 75 anni e del nostro futuro. È il simbolo di un'azienda che, come disse una volta Enzo Ferrari, è fatta soprattutto di persone”.

Con un video su YouTube, Ferrari ha messo in luce i valori chiave dell’azienda: passione, innovazione, tradizione, eccellenza e sogni, tutti portati nel cuore dall’intero staff Ferrari. Ogni persona parte di questa realtà compone il puzzle del Cavallino Rampante che non va celebrato solo nelle creazioni, ma anche in chi le ha create. Questo è il monito di Ferrari per il presente e anche per il futuro.

Così viene svelato il nuovo logo “fatto di persone”: un 75 moderno, stilizzato, con l’iconico logo a riempire il vuoto tra il 7 e il 5. Gli anni, poi, ricordano la storia del produttore dal 1947 all’ormai imminente 2022. Quasi certamente apparirà nelle nuove monoposto della Formula 1 e, magari, Ferrari replicherà la celebrazione del 2017 con centinaia di edizioni speciali a tema ed eventi ad hoc in tutto il mondo.

Si attende, intanto, la presentazione del SUV Ferrari Purosangue ripreso in nuovi video giusto a metà dicembre.