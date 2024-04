Ferrari, brevettato un nuovo sistema di scarico aerodinamico: ecco come funziona

Dopo il clamoroso brevetto di un motore Ferrari a idrogeno, Maranello si prepara ad aggiornare il suo motore V8 twin-turbo da 3,9 litri (nome in codice F-151) che attualmente è montato sulla Ferrari Roma. Il tutto tramite un brevetto, recentemente depositato, che consisterebbe in un "sistema di scarico intelligente".

Questo sistema, secondo quanto descritto nel brevetto, sfrutterebbe un meccanismo innovativo di "apertura adattiva" che non solo regola il flusso degli scarichi, ma contribuisce anche a modulare il suono emesso. La Ferrari ha depositato questa richiesta di brevetto presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.

Per dare un po' di contesto, il suono delle auto (principalmente enfatizzato dai consumatori quando si parla di supercar) si è sempre più "spento" nel corso degli anni. La causa principale sono le normative sempre più stringenti sulle emissioni, che hanno portato all'introduzione di filtri antiparticolato anche per le auto a benzina e che, di conseguenza, hanno ridotto l'intensità sonora dei motori. Il brevetto evidenzia proprio come queste restrizioni abbiano influenzato la capacità di fornire un suono di scarico naturale alle supercar Ferrari.

Questo sistema, permetterebbe di regolare il flusso degli scarichi a seconda della guida adottata dal conducente, andando ad agire non solo suono effettivo in termini di decibel, ma anche la qualità e il carattere del suono stesso per fornire un'esperienza più coinvolgente possibile.

Un aspetto interessante che emerge da questo brevetto inoltre è l'idea degli ingegneri Ferrari di l'integrare l'aerodinamica nel design dello scarico: queste presunte "alette" potrebbero contribuire a migliorare la deportanza dell'aria sempre a seconda delle esigenze del guidatore. In soldoni, si andrebbe ad agire su due fattori contemporaneamente. Ferrari, nel brevetto, non ha ancora indicato un nome specifico per questa tecnologia.

Ferrari ha dichiarato che la fine dei motori termici sarà decisa dal consumatore e non da delle normative, ragione per cui Maranello sta cercando il più possibile di massimizzare il potenziale delle motorizzazioni a combustione interna, scervellandosi il più possibile per trovare soluzioni innovative e superare le sfide delle normative sulle emissioni che, a quanto pare, colpiranno sempre più il mondo delle supercar.

