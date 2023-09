Ferrari, brevettato sedile innovativo: la vibrazione ci dirà quando l'auto sta derapando

Ferrari avrebbe (il condizionale è d'obbligo) depositato un brevetto di un sedile inedito in grado di far sapere immediatamente al conducente della vettura se la Rossa stia per sottosterzare o sovrasterzare.

A scoprirlo sono stati i colleghi di CarBuzz che hanno svelato il “marchingegno” depositato presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti. Non si tratta di nulla di trascendentale ma di un sistema basato su una tecnologia molto avanzata.

In poche parole il posto di guida viene dotato di dispositivi di segnalazione, detti anche "scuotitori" o "eccitatori”, che emettono delle vibrazioni meccaniche a delle intensità variabili.

Se attivato il conducente potrà sentire una vibrazione sulle natiche, e più la Ferrari starà andando verso il limite e più il vibrato crescerà di intensità. Stando a quanto scovato da Carbuzz questi “vibratori” possono essere programmati per vibrare a sinistra se il sottosterzo o il sovrasterzo proviene dal lato sinistro dell'auto, o all'opposto se invece arriva da destra.

Ovviamente si tratta di una funzione che può essere ridotta o disattivata nel caso in cui il guidatore si sentisse a suo agio sull'auto, senza necessitare di alcun supporto. In ogni caso, secondo l'intento della Rossa, tale sistema dovrebbe permettere il proprietario di adattarsi con facilità alla guida della nuova vettura, entrando in sintonia con la stessa, anche perchè guidare una Ferrari, magari con 1.000 CV sotto il cofano, non è esperienza adatta a tutti.

Dopo aver depositato il brevetto sonoro per la futura elettrica, Ferrari avrebbe quindi inventato un'altra genialata e chissà che tale dispositivo non compaia già sulle vetture in uscita da Maranello.

Saranno probabilmente diverse le invenzioni che nascondono gli uomini in rosso pronte ad essere svelate con le future supercar del Cavallino Rampante. Probabile che alcune di queste potremo ritrovarle sulla Ferrari elettrica che sta nascendo e che sta facendo venire l'orticaria a Montezemolo, evidentemente non così contento di vedere una Rossa senza un bel V12 sotto al cofano.