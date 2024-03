Ferrari brevetta nuovo volante racing per le sue auto: l'impressionante Torque-Vectoring

Pioggia di brevetti per Ferrari: ieri vi abbiamo parlato di una serie di progetti che la casa di Maranello starebbe sviluppando in merito ad un motore a idrogeno. Oggi vi parliamo di un altro brevetto depositato presso l'ufficio del Stati Uniti.

Questo progetto consisterebbe in un nuovo volante in stile Formula 1 anche per auto stradali, che sarebbe caratterizzato da un'impugnatura regolabile e progettato per conferire le sensazioni da auto da pista. Questa innovazione promette di offrire un livello di controllo senza precedenti, consentendo al conducente di gestire manualmente la coppia delle singole ruote direttamente dal volante.

In particolare, con questo sistema, sarebbe possibile ripartire la coppia delle ruote in modo individuale, questa tecnologia si chiama Torque Vectoring, ed è stata presentata per prima da Lamborghini in occasione del lancio della concept elettrica Lanzador. Questo progetto potrebbe dunque indicare l'arrivo di una supercar elettrica con "motori per ruota" o, forse, un'auto a combustione con un sofisticato differenziale a controllo vettoriale della coppia.

Il design del volante si ispira a quello presente nella Ferrari 499P Modificata. Ogni sezione di questo volante presenta un rettangolo di comandi con luci di cambio marcia nella parte superiore, diversi quadranti "manettino" per controllare varie funzioni e pulsanti indicatori, suggerendo anche un potenziale utilizzo su strada oltre che da pista.

Un elemento chiave di quest'innovazione proposta da Ferrari è la possibilità di controllare la coppia delle ruote tramite un semplice movimento del polso. I quattro modelli proposti includono una porzione regolabile o azionabile su entrambi i lati del volante, collegata al sistema di controllo del gruppo propulsore. Questo elemento, che può variare dalla rotazione dell'intera impugnatura al movimento di una porzione più piccola, consente al conducente di gestire il sovrasterzo e il sottosterzo su richiesta.

Oltre a migliorare il controllo della vettura, questa tecnologia offre un'esperienza di guida avanzata: un pilota esperto, o apprendista tale, potrebbe sfruttare appieno le capacità dell'auto, decidendo quando applicare una tecnica di guida più estrema e ragionata rispetto ad una più fluida e meno impegnativa, avendo così la possibilità di personalizzare al massimo la propria esperienza.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su