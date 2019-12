Ferrari brevetta per auto stradali l'Halo derivante dalle monoposto di F1

Le norme di sicurezza stradale, e inerenti la progettazione delle vetture, si fanno sempre più stringenti. Per questo motivo i montanti anteriori diventano sempre più ingombranti, riducendo sensibilmente la visibilità del conducente. Ferrari allora prova a cercare una soluzione al problema tramite tecnologie derivanti dalla Formula 1.

Lo fa brevettando una versione stradale dell'halo utilizzato per le monoposto da F1, che consisterà in un parabrezza appositamente costruito per scaricare eventuali urti anteriori in modo bilanciato, garantendo un'ottima integrità strutturale. Pescare dal mondo delle corse non è una novità, ma è passato un bel po' di tempo da un cambiamento così importante.

La presenza di un halo al centro del parabrezza permette quindi la riduzione dimensionale dei montanti di supporto, a tutto vantaggio della visibilità laterale. Si potrebbe pensare però ad una collaterale diminuzione dello spazio visivo frontale, ma Ferrari ha pensato anche a questo. Lo ha fatto implementando una telecamera esterna in grado di proiettare le sue riprese all'interno dell'abitacolo, mentre una soluzione similare è stata adottata per la sostituzione dello specchietto retrovisore.

Tutto ciò avvicinerebbe le supercar di Maranello ai bolidi da GT3 (come questa BMW M4 appena "rivelata"), i quali montano i tergicristalli in posizione centrale e disposti verticalmente. Si tratta di un sistema non praticabile per le auto stradali, ma l'halo potrebbe risolvere la questione apportando ulteriori migliorie all'aerodinamica. Date un'occhiata alle immagini in fondo alla pagina per avere un'idea del sistema.

