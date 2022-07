Ferrari Breadvan si schianta a Le Mans Classic 2022: il video dell'incidente

Lo scorso fine settimana è stato ricco di eventi motorsport eccezionali, dalla gara di Formula 1 tenutasi a Silverstone, fonte di preoccupazione per l’incidente iniziale ma anche di spettacolo dopo la ripartenza, al Le Mans Classic tenutosi al Circuit de la Sarthe. Anche in quest’ultima occasione, però, c’è stato un incidente costosissimo.

Come ripreso da Motorsport TV, durante la detta competizione una Ferrari 250 SWB "Breadvan" unica nel suo genere si è schiantata duramente contro la barriera di pneumatici; ci teniamo a chiarire sin da subito che il pilota, il 31enne austriaco Lukas Halusa, è uscito sano e salvo dall’auto del Cavallino Rampante.

Nel video estratto dalla diretta televisiva purtroppo non si riescono a chiarire molto le dinamiche dell’incidente: tutto ciò che possiamo vedere è lo stato della macchina dopo lo scontro e un frammento immediatamente in seguito all’impatto. Il lato destro della Ferrari ha subito un impatto tale da staccare la portiera del passeggero e potenzialmente piegare la ruota anteriore destra. Anche la parte posteriore sembra avere bisogno di molto lavoro per tornare in sesto; ora gli appassionati non potranno fare altro che sperare in un ritorno in pista nei prossimi mesi dopo l’intervento dei meccanici.

