Ferrari, Big 5 incredibilmente tutte all'asta: dalla F40 alla F50, passando dalla Enzo

Tenetevi pronti perchè il prossimo 31 maggio 2024 si potrebbero registrare nuovi record di vendita per quanto riguarda le auto da collezione. RM Sotheby's batterà infatti all'asta la Dare to Dream, una collezione di supercar storiche e moderne, comprese le Big 5 di Ferrari.

Il riferimento è al gruppo composto dalla Ferrari 288 GTO, dalla F40, la F50, la Enzo e infine la LaFerrari, le cinque auto moderne con il Cavallino Rampante più desiderate di sempre: e si potranno acquistare tutte assieme.

C'è l'imbarazzo della scelta visto che da una parte avremo la 288 GTO quella che è considerata la prima supercar di Maranello, quindi la mitica F40, una delle auto più belle di sempre, poi la F50, la sua degna erede, poi la Enzo, dedicata al mitico Drake, e infine il capolavoro LaFerrari che ha portato il Cavallino nell'era dell'ibrido.

Tutte saranno messe in vendita in colorazione Rosso Corsa, e siamo certi che andranno a ruba. Le cinque valgono attorno ai 15/20 milioni di euro, ma è probabile che la somma possa ulteriormente lievitare visto che saranno diversi i ricchi uomini d'affati che se le contenderanno.

La Ferrari 288 GTO era di proprietà del golfista Ian Poulter prima di unirsi alla collezione Dare to Dream nel 2015. La F40 è invece un esemplare del 1990 che ha percorso meno di 1.600 chilometri e che è stata certificata Ferrari Classiche. La F50 risale invece al 1996, è stata usata parecchio, circa 20mila chilometri, ed ha circolato in particolare fra le strade di Montecarlo e del Regno Unito. Anch'essa è approvata Ferrari Classiche. La Enzo è un altro mito di Maranello. Datata 2003, di recente venduta da Alonso per 4,5 milioni di euro, ed è stata la prima Enzo ad aver varcato i confini degli Stati Uniti.

Infine la LaFerrari del 2015, la più recente della Serie F, ma che nel corso del 2024 verrà sostituta dalla F250, la sua degna erede. Nella stessa collezione Dare to Dream, all'asta anche la McLaren P1 e la Porsche 918, che con la LaFerrari formano la Santissima Trinità, ma occhio anche alla Maserati MC12, alla Lamborghini Miura e alla Ferrari 275 GTB del 1967, tutte auto che a breve finiranno nelle mani di fortunati ma soprattutto ricchissimi collezionisti.

