Ferrari: Benedetto Vigna è ufficialmente il nuovo CEO

Dopo sei mesi di totonomi giunge finalmente l'ufficialità del nuovo amministratore delegato di Ferrari: Benedetto Vigna. Vigna proviene da STMicroelectronics, dove attualmente ricopre il ruolo di responsabile del Gruppo Analogici, MEMS e Sensori ed è anche membro del comitato esecutivo del Gruppo ST.

Vigna succede a John Elkann, che ha ereditato il ruolo ad interim dall'uscente Louis Camilleri, dimessosi nel dicembre 2020 per motivi personali. “Siamo felici di dare il benvenuto a Benedetto Vigna come nostro nuovo Amministratore Delegato. La sua profonda conoscenza delle tecnologie che guidano gran parte del cambiamento della nostra industria, le sue comprovate capacità di innovazione, l’approccio imprenditoriale e la sua leadership rafforzeranno ulteriormente Ferrari scrivendo nuovi capitoli della nostra storia irripetibile di passione e performance nell’era entusiasmante che ci attende” ha dichiarato John Elkann, Presidente di Ferrari.

Benedetto Vigna è nato a Pietrapertosa - provincia di Potenza - nel 1969, si è laureato con lode in fisica all'Università di Pisa per poi entrare, nel 1995, nel Gruppo ST. Il suo contributo in ST è stato enorme ed ha permesso all'azienda di diventare leader nel mercato delle interfacce utente basate sul movimento. Il nuovo CEO Ferrari ha inoltre guidato con successo svariate iniziative in campo automotive.

Sul nuovo ruolo, che sarà attivo a tutti gli effetti l'1 settembre 2021, Vigna si è così espresso: “È un onore straordinario entrare a far parte della Ferrari come Amministratore Delegato e lo faccio in egual misura con entusiasmo e responsabilità. Entusiasmo per le grandi opportunità che potremo cogliere. E con un profondo senso di responsabilità nei confronti degli straordinari risultati e delle capacità degli uomini e delle donne di Ferrari, di tutti gli stakeholder della Società e di coloro che, in tutto il mondo, provano per Ferrari una passione unica”.

Siamo certi che i suoi 26 anni di esperienza nel settore dei chip aiuteranno la casa di Maranello a plasmare al meglio le tecnologie di nuova generazione, inclusa la prima Ferrari completamente elettrica, attesa nel 2025. (foto copertina Ferrari)