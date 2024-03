Ferrari pensa all''assicurazione che copre fino a 50 milioni di dollari (AUD) di danni

Come noto a tutti ormai, le Ferrari non sono veicoli come tutti gli altri, motivo per il quale la sezione australiana della casa del cavallino rampante ha pensato che nemmeno le loro assicurazioni devono uniformarsi a quelle delle altre auto.

La casa italiana si sta distinguendo per diversi motivi nell'ultimo periodo, tra cui la registrazione della nuova Amalfi, possibile erede della Roma, e le nuove polizze assicurative.

I nuovi prodotti assicurativi della Ferrari sono pensati per fornire fino a 50 milioni di dollari australiani di copertura sulle auto. Questa assicurazione è inoltre pensata per coprire una vasta gamma di chilometraggi annuali: da coloro che percorrono pochissimi chilometri all'anno per arrivare a chi invece viaggia molto sulle supercar del brand.

Con questa assicurazione Ferrari ha pensato anche ai clienti che hanno una forte passione per la guida prettamente aggressiva, consentendo una copertura fino a 200.000 dollari per coloro che porteranno il loro veicolo ai track day, a patto che siano organizzati dalla stessa casa del cavallino.

Sono inoltre disponibili altri servizi assicurativi tramite i quali è possibile sostituire illimitatamente il parabrezza senza franchigia; viene anche garantito un sistema flessibile di copertura del valore concordato in base alla variazione del prezzo della vettura sul mercato.

La Ferrari sta introducendo queste nuove polizze assicurative in anticipo rispetto al Gran Premio di Formula 1 a Melbourne, purtroppo però i due piloti della rossa, Charles Leclerc e Carlos Sainz, non riceveranno i benefici di questi sistemi assicurativi per motivi evidenti; le nuove assicurazioni entreranno comunque in vigore a partire dalla giornata di lunedì 25 marzo.

In attesa del weekend di Formula 1 e delle nuove polizze assicurative in casa Ferrari intanto Charles Leclerc è stato fotografato con la sua nuova Daytona SP3.

