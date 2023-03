Ferrari assume ingegneri: ecco l'annuncio pubblicato su Linkedin di Benedetto Vigna

Ferrari è alla ricerca di nuovi ingegneri da inserire a Maranello. No, non è un'indiscrezione giornalistica ma la pura realtà, visto che la casa del Cavallino Rampante ha pubblicato un annuncio di lavoro sul noto social Linkedin.

Il tutto è stato firmato da Benedetto Vigna, niente di meno che il Chief Executive Officer della Ferrari, e la ricerca mira ad individuare precisamente un Sensor Application Engineer, così come si può leggere nel testo postato online.

Il post è stato pubblicato da un paio di settimane a questa parte, e recita: "Lavorare con Ferrari significa lavorare con eccellenza ingegneristica e tecnologia all'avanguardia. Ferrari è soprattutto un team internazionale che lavora con il più alto livello di professionalità e dedizione, basato su performance, meritocrazia e sviluppo continuo, con l'innovazione al centro del nostro futuro. Al fine di rafforzare il nostro team Sensors & Application Engineering, stiamo cercando di assumere un Sensor Application Engineer con sede a Maranello (Italia)".

E ancora: "In questo ruolo di ingegneria tecnica, sarai responsabile dello sviluppo, dell'ottimizzazione e dell'integrazione di nuove strategie di sensori a livello di veicolo e di raccogliere e valutare i requisiti dei nostri diversi team di ricerca e sviluppo interni al fine di fornire soluzioni in linea con le priorità del progetto, garantendo anche l'implementazione dell'innovazione come vincoli chiave in termini di costi, qualità e programma. Supporterai inoltre gli sviluppi hardware e software e assicurerai soluzioni (e potenziale "de-bugging") di componenti caratterizzati da sottosistemi elettronici complessi".

Quindi l'annuncia prosegue con le caratteristiche richieste: "Per avere successo in questo ruolo impegnativo, idealmente avrai ottenuto ottimi risultati accademici con un dottorato di ricerca o un master in ingegneria elettronica, informatica o dell'automazione o equivalente. Avrai maturato almeno 3 anni (o più) di esperienza dedicata alla progettazione, sviluppo di complessi sistemi embedded basati su MCU/MPU. Solida conoscenza dell'elettronica analogica e digitale, sviluppo FW (C, C++) è un chiaro vantaggio. È importante avere familiarità con le apparecchiature di laboratorio e le soluzioni di automazione dei test (inclusi LabView, Phyton, ad esempio)".

L'ingegnere ricercato da Ferrari non sembrerebbe destinato al team di Formula 1, anche se non viene specificato, ma in ogni caso rappresenta un'occasione davvero unica. Chi volesse può inviare la sua candidatura direttamente tramite il Linkedin di Ferrari sperando poi di essere richiamato.

E a proposito di ingegneri, negli scorsi giorni si è dimesso il capo degli aerodinamici di Ferrari. Ieri invece Duchessa si è espresso sul cambio Binotto-Vasseur, sottolineando come fosse prevedibile che sarebbe cambiato ben poco.