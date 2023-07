Ferrari, in arrivo tre hypercar su base 499P: ecco tutto quello che sappiamo

Ferrari avrebbe in progetto il lancio di tre hypercar su base 499P, la vettura che ha trionfato di recente alla 24 Ore di Le Mans, entrando nella leggenda. A sganciare la bomba sono stati i colleghi di Carbuzz, che hanno fornito diversi dettagli in merito alla futura Rossa.

La nuova hypercar Ferrari sarebbe emersa da alcuni marchi depositati presso l'ufficio brevetti italiano, e si tratterebbe di un modello stradale con tre diverse versioni. La prima dovrebbe essere la GTB che sarà poi affiancata da una versione 499 GTS, Gran Turismo Spider o eventualmente cabrio.

Infine ci dovrebbe essere la versione più estrema, il modello XX, proseguendo di fatto quanto continuato pochi giorni fa con la presentazione della splendida Ferrari SF90XX, plug-in hybrid da 1.030 cavalli.

Carbuzz sostiene di aver individuato un marchio con la nomenclatura 499P Modificata, e che richiama alla mente la 488 GT Modificata, vettura descritta da Maranello come "un'auto in edizione limitata che incorpora le competenze e le tecnologie sviluppate per la 488 GT3 e la 488 GTE". Si tratta di vetture limitate alla pista e agli eventi privati Ferrari Club Competizioni GT, di conseguenza è molto probabile che il Cavallino Rampante prosegua questo straordinario progetto.

Secondo i colleghi la nuova Ferrari dovrebbe avere due posti, quindi coupé, intervenendo con una modifica dell'attuale abitacolo della 499P che ha vinto Le Mans. Si tratterà quindi di tre Ferrari estreme, delle vere e proprie hypercar, che però potremmo vedere solamente fra diversi anni.

E' infatti molto probabile che a partire dall'anno prossimo la Rossa si concentrerà quasi esclusivamente sull'elettrica, la cui produzione dovrebbe infatti scattare proprio nel 2024. Ricordiamo che tali informazioni non sono affatto ufficiali ma ipotesi raccolta da Carbuzz: difficile che Ferrari possa confermarle o smentirle.