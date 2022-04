Ferrari annuncerà la 296 Spider il 19 aprile? l'indizio social

Ferrari non è nuova a stuzzicare la curiosità dei milioni di amanti del Cavallino Rampante. Tramite una semplice immagine, infatti, la Casa di Maranello ha scatenato le ipotesi della community in vista di una presunta sorpresa che sarà svelata la prossima settimana.

Qualche giorno fa è tornata a mostrarsi la Ferrari Purosangue, l'attesissimo SUV di Maranello che avrà però disponibilità limitata. Prima della presentazione di quest'ultima, che avverrà durante il corso di quest'anno in un periodo non ancora definito, la casa automobilistica del Cavallino Rampante ha in serbo un'altra sorpresa. Tramite un annuncio teaser sui propri canali social, infatti, Ferrari ha annunciato una novità per il 19 aprile.

Dall'immagine teaser legata al post, che potete recuperare in calce alla notizia, vediamo un frammento della vettura, in particolar modo quella che sembra essere la linea del montante centrale che si interrompe al tetto e una parte del passaruota. Se le speculazioni dovessero rivelarsi veritiere, l'auto in questione si tratterebbe della 296 Spider, la sportiva ibrida con tetto ritrattile e con motore V6 che dovrebbe spingere per un totale di 860 CV. Il motore, inoltre, dovrebbe garantire un'accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi e raggiungere una velocità massima di 330 Km/h.

Secondo voi, invece, cosa presenterà Ferrari il prossimo 19 aprile? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.