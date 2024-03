Ferrari Alto, sarà così la prima elettrica di Maranello? Il progetto

Il mercato delle hyper-GT elettriche potrebbe diventare alquanto interessante nel prossimo futuro. La Lotus Emeya è già arrivata in Italia a un prezzo di partenza di 111.490 euro, anche Ferrari però potrebbe essere al lavoro su un modello simile.

A Maranello si lavora duramente al primo veicolo 100% elettrico del cavallino rampante. Magari non sarà la priorità del momento, visto che Ferrari è comunque in attesa di tecnologie migliori che riescano a concentrare alte performance e grandi autonomie in pianali e batterie non eccessivamente pesanti, eppure già si vocifera di una possibile GT EV quattro porte in produzione già dal 2025. Ovviamente del modello non abbiamo ancora nulla di ufficiale tra le mani, i designer Alban Larailler e Alexandre Bernini (che studiano design in Italia da 5 anni) hanno però creato un render chiamato Ferrari Alto, una super sportiva che strizza persino l’occhio al mondo Alfa Romeo (potrebbe ricordare la nuova Alfa Romeo 33 Stradale).

Esteticamente, la vettura ha davvero poco da spartire con le Ferrari degli ultimi anni, pensiamo infatti che sia improbabile avere un design di questo tipo a Maranello, Anche alla luce di ciò che abbiamo visto con la Purosangue, un crossover V12 dalle linee sinuose ed eleganti. La vettura è inoltre imbottita di fasce LED, sia all’anteriore che al posteriore, è forse davvero troppo “appariscente” per figurare nella line-up Ferrari. Resta in ogni caso un lavoro interessante, il tutto mentre restiamo in fervente attesa di conoscere nuovi dettagli sull’elettrica di Maranello.

Lo scorso anno Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, ha confermato di aver già guidato un prototipo EV, inoltre sempre nel 2023 il cavallino ha brevettato un sistema per amplificare il suono del motore elettrico e inviarlo a uno speaker montato vicino all’asse posteriore. Per quanto un’elettrica Ferrari possa essere elettrizzante, speriamo davvero che non vi sia alcun marchingegno in stile Abarth 500e, con tecnologia Sound Generator...