Ferrari alimentata a idrogeno? Spunta un clamoroso brevetto per un motore H a 6 cilindri

Ferrari si prepara all'idrogeno? Forse si, forse no. Un brevetto, di per sé, non vuol dire niente. Fatto sta che i colleghi americani di motor1.com hanno scovato dei documenti molto interessanti relativi a un nuovo sistema di propulsione Ferrari basato proprio su questo carburante.

Il documento in questione, intitolato "Auto dotata di un motore a combustione interna alimentato a idrogeno", rappresenta solo una delle molteplici proposte di sistemi non convenzionali per un'eventuale vettura sportiva. Tutti i brevetti sono attualmente in fase di richiesta sia nell'Unione Europea che negli Stati Uniti, e condividono un comune denominatore, ovvero l'ingegnere Fabrizio Favaretto. Secondo quanto riportato sul suo profilo LinkedIn, Favaretto è un dipendente della Ferrari da 24 anni e attualmente ricopre la carica di Responsabile dell'Innovazione delle Architetture dei Veicoli e dei Propulsori.

Nello specifico, i documenti delineano il profilo di un'auto sportiva ibrida, con un motore posizionato posteriormente e il motore elettrico nella parte anteriore. Il motore a combustione sarebbe un sei cilindri in linea alimentato a idrogeno. Tale configurazione permette la collocazione dei serbatoi di idrogeno su entrambi i lati. L'unità del motore è montato capovolto, con l'albero motore in posizione elevata e la testata rivolta verso il basso.

L'idea alla base di questa configurazione è che il cambio possa essere posizionato più in alto, consentendo l'installazione di uno scarico più aggressivo nella parte posteriore dell'auto (anche se, in questo caso, "sputerebbe" solo vapore acqueo). Questa disposizione insolita richiama alcune caratteristiche presenti in alcuni aerei da caccia della Seconda Guerra Mondiale, anche se non c'è una conferma che Ferrari si sia realmente ispirata a questa filosofia.

Il brevetto esplora varie modalità di induzione forzata del motore, tra cui l'utilizzo di due compressori centrifughi montati coassialmente su entrambi i lati di un singolo motore elettrico. L'energia necessaria per azionare questi compressori verrebbe generata durante la frenata dall'unità di azionamento anteriore, suggerendo l'uso di una batteria per lo stoccaggio di tale energia.

Altre configurazioni prevedono l'utilizzo di un sistema MGU-H con una turbina a gas di scarico per il recupero dell'energia elettrica o addirittura l'azionamento diretto dei compressori tramite un albero di trasmissione dedicato, senza quindi necessitare di batterie elettriche. Opzioni dunque, non soluzioni definitive: campi da esplorare, ricerca e sviluppo; insomma, niente che lasci presagire ad un imminente arrivo di una supercar Ferrari alimentata a idrogeno. Magari col tempo sapremo qualcosa di più, per il momento, di fatto, abbiamo solo dei disegni.

Una cosa è certa: Ferrari è al lavoro su una supercar completamente elettrica. Sappiamo molto poco di quest'auto, se non che, per la realizzazione del software, sono stati caricati a bordo del progetto informatici provenienti da tutto il mondo. Questa nuova misteriosa auto che debutterà probabilmente nel 2027 sarà un capolavoro di ingegneria del software. Ferrari ha anche dichiarato che il sound di quest'auto elettrica non sarà il classico sibilìo delle Tesla ma che, tutt'altro, sarà un'esperienza emozionante, anche se diversa da come siamo abituati.

In linea di continuità con lo sviluppo di una supercar elettrica da parte di Ferrari, un designer ha provato ad immaginare come potrebbe essere una Testarossa EV. Il render che ha realizzato mostra un'auto veramente spettacolare. Chissà se un giorno il marchio del cavallino rampante ci farà un pensierino.

