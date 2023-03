Ferrari, Alesi discolpa Binotto: 'Tv lo inquadravano, strategie non le decideva solo lui'

Jean Alesi, storico ex pilota della Ferrari, rimasto nel cuore degli appassionati, ha rilasciato una bella intervista al quotidiano francese Le Figaro per parlare della Rossa, alla luce del mondiale di Formula 1 2023 che scatterà domenica.

Dai recenti test in Bahrain la Red Bull è apparsa la monoposto più veloce sul giro, ma la Ferrari ha mostrato una notevole velocità di punta in rettilineo: "La Ferrari è più veloce in rettilineo rispetto allo scorso anno – ha raccontato il pilota classe 1964 - perché ha scelto delle opzioni leggermente diverse in termini di aerodinamica. Sarà molto interessante, perché altre squadre non hanno scelto questa opzione".

Una Ferrari verso cui vi sono grandi aspettative quest'anno, alla luce anche dello sbarco a Maranello del nuovo team principal Frederic Vasseur, ex Alfa Romeo: "È un vero cambiamento. L'anno scorso abbiamo avuto Mattia Binotto, che era alla Ferrari da 28 anni. Era un ingegnere di motori. Ha scalato tutti i gradini. Conosceva a memoria la meccanica e la mentalità della Ferrari. Frédéric Vasseur è un ragazzo appassionato di corse automobilistiche fin dalla tenera età, e che si è costruito sul lavoro. Trova una squadra che l'anno scorso era arrivata seconda. Porterà il suo tocco, soprattutto umano, e porterà rigore".

Ma guai a fare i paragoni fra Vasseur e Jean Todt: "No, non trovo somiglianze. Come ho detto, Jean ha rubato l'intera squadra migliore del paddock della Benetton. Vasseur non recluterà l'intero staff della Red Bull (ride). Frédéric è cresciuto nel mondo del motorsport in modo diverso. E non hanno lo stesso carattere: Jean Todt ha un carattere più assertivo".

Jean Alesi ha voluto anche prendere le difese di Mattia Binotto, che ha svelato di recente un aneddoto su Schumacher, apparso un po' come l'agnello sacrificale dopo un mondiale 2022 deludente e ricco di errori al muretto: “La Formula 1 di oggi è così competitiva che la strategia, in particolare quella di fermarsi ai box, diventa fondamentale. È ciò che ti fa vincere o perdere la gara. Ci sono stati errori e anche molta sfortuna. Questo si spiega con il fatto che spesso sono stati leader nelle gare: ma è quando sei primo che hai più da perdere. Ci fermiamo prima? O meglio aspettare? E all'improvviso hanno fatto molte scelte sbagliate. E tutto questo con primi piani in televisione di Mattia Binotto, come se avesse preso la decisione da solo. Mentre ci sono computer e strateghi...”.

Fondamentale, nello stilare la strategia migliore, è trovare il giusto equilibrio fra muretto e pilota: “I piloti di oggi hanno molto da affrontare, ad esempio quando piove: sono loro che sentono la pista, ma non sanno quanto durerà. I piloti non hanno i numeri della concorrenza e non possono decidere da soli se fermarsi o meno. Serve trovare un equilibrio in cui i computer e gli strateghi siano al servizio del pilota”.

Quindi Alesi ha aggiunto e concluso: "Per i tifosi, quando guidi una Ferrari devi vincere. Non capiscono quando non sei sul podio. Come me, tra l'altro: se guido una Ferrari, deve funzionare bene. Quando non ti esibisci, senti il ​​peso sulle tue spalle. Ricordo che un giorno, mentre ero alla Ferrari, conobbi un bambino che mi vide su una Ferrari. Mi ha detto: “Rossa, vinci”. Sei rosso, devi vincere".