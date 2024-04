Ferrari, niente addio delle auto termiche a breve: 'Toccherà ai clienti decidere i tempi'

La Ferrari termica non abbandonerà a breve il mercato. Lo ha fatto chiaramente capire il CEO del Cavallino Rampante, Benedetto Vigna, spiegando che alla fine sarà il cliente, l'automobilista, a decidere di fatto il destino di Maranello.

“Ho assistito a varie transizioni tecnologiche nel corso della mia carriera – le parole ai microfoni del quotidiano Repubblica - e so che queste non avvengono mai da un giorno all’altro. Richiedono tempo nel mondo del consumatore, specialmente in un settore come quello dell’automobile. Continueremo a proporre veicoli termici, elettrici e ibridi, ma sarà alla fine il cliente a fare la scelta, senza mai perdere di vista il rispetto nei loro confronti”.

Le dichiarazioni di Vigna sono giunte a pochi giorni dall'inaugurazione del nuovo laboratorio di batterie E-Cells Lab, presso l'università di Bologna, che rifornirà proprio Maranello. La Ferrari elettrica non sarà silenziosa come una Tesla, e soprattutto sarà un'auto emozionale. “La nostra auto a batteria sarà un’emozione”.

Vigna ci ha tenuto a sottolineare come la Rossa creda nella neutralità tecnologica, con investimenti dell'azienda sui combustibili carbon neutral, leggasi e-fuel o biofuel, adottando quindi nuove tecnologie “ma senza costringere nessuno, valutarle dal punto di vista del cliente”, ribadisce il numero uno della Ferrari.

Con l'avvento del green la superstar di Maranello sta entrando in una “dimensione inesplorata, che è quella della chimica”, e la transizione è un qualcosa “che fa paura, che spaventa”. E ancora: “L’auto, forse per le condizioni di contorno definite e stabili, è un mondo dove le cose sono sempre accadute lentamente. Bisogna accelerare processi e decisioni. Tesla in questo ha dato una sveglia a tutto il comparto”.

A Montezemolo la Ferrari elettrica fa venire l'orticaria ma noi siamo certi che la rossa green che nascerà sarà un vero e proprio spettacolo, così come ogni vettura prodotta dalla storica fabbrica del Cavallino Rampante. Appuntamento quindi al 2025 quando, molto probabilmente, uscirà la Purosangue BEV, mentre l'anno successivo spazio alla prima supercar a batteria.

Su Ma-Fra, Super Dryer, Panno in Microfibra Superfine, ad Alto Grad è uno dei più venduti di oggi.