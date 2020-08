Ferrari accetta le nuove regole F1: parteciperà ai campionati 2021-2025

La Formula 1 è molto cambiata negli ultimi anni e cambierà ancora da qui al 2025 - e non tutti i team sono oggi concordi sulle nuove regole, come Mercedes. Per questo motivo la Fia ha redatto un documento da far firmare alle squadre, il cosiddetto Patto della Concordia 2021-2025, che dalla serata di ieri 18 agosto vede anche la firma di Ferrari.

La scuderia di Maranello ha firmato i due accordi che regoleranno la partecipazione al FIA Formula One World Championship per il quinquennio 2021-2025, confermando così una presenza che dura senza stop dal 1950 - in F1 è l'unico team a non esser mai mancato. Per firmare l'accordo c'era tempo fino al prossimo 31 agosto, farlo entro il 18 però permetteva ai team di ottenere un bonus, un vantaggio che Ferrari non si è lasciata sfuggire.

Louis Camilleri, CEO di Ferrari, ha così commentato: “Siamo lieti di aver rinnovato quello che è conosciuto come il Patto della Concordia che regolerà la Formula One per il prossimo quinquennio. È un passo fondamentale per assicurare la stabilità e la crescita di questo sport. Siamo molto fiduciosi che la collaborazione con la FIA e Liberty Media possa rendere la Formula One ancora più attraente e spettacolare, preservandone le caratteristiche di massima sfida tecnologica. Le corse sono nel DNA della Ferrari e non è un caso che la Scuderia sia l’unica squadra che ha partecipato ad ogni edizione del FIA Formula One World Championship, diventandone parte integrante ed essenziale per il suo successo, oggi come nel passato e, soprattutto, nel futuro.”

Anche Jean Todt, Presidente della Fédération Internationale de l’Automobile, ha rilasciato una breve dichiarazione: "Siamo lieti che la Ferrari sia una delle prime firmatarie del nuovo Patto della Concordia, un accordo tripartito che assicurerà un futuro stabile e prospero al FIA Formula One World Championship. Questa è la massima espressione dell’automobilismo sportivo ed è naturale che la Scuderia, la squadra più vincente nella storia del campionato, ne sia sempre stata protagonista e continui ad esserlo ancora per molti anni."