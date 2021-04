La Ferrari 812 'Versione Speciale' dovrebbe mostrarsi entro pochi giorni

Una nuova variante della Ferrari 812 è in sviluppo da molti mesi ormai, e sulle nostre pagine abbiamo più volte riportato di avvistamenti in strada e in pista. Adesso però sembra che la data della presentazione ufficiale si stia avvicinando in modo quasi inaspettato.

In base a quanto riportato Marcel Massini, utente di Ferrari Chat e rispettatissimo storico Ferrari e affidabile restauratore di esemplari storici, i primi e fortunati clienti che si fionderanno sulla nuova supercar a motore anteriore potranno ammirarla già a partire dal prossimo 21 febbraio, mentre tutti gli altri dovranno attendere al 5 maggio.

Se le voci di corridoio dovessero rivelarsi fondate, si tratterebbe comunque di aspettare pochissimi giorni, e del resto il brand di Maranello ha involontariamente confermato l'imminente presentazione tramite un video trapelato online. Per ora il Cavallino Rampante non ha fornito numeri sugli esemplari da produrre, ma dei report parlano di 899 esemplari coupé e di ulteriori 499 unità convertibili.

E' chiaro le modifiche a livello estetico, rispetto alle altre 812, saranno certamente visibili ma non rivoluzionarie. In termini aerodinamici vedremo non pochi miglioramenti, in quanto i prototipi immortalati in fase di test andavano a camuffare proprio le aree più rilevanti in tal senso, come la parte bassa del muso o la zona del diffusore posteriore.

In attesa di avere aggiornamenti ufficiali nel merito vogliamo chiudere senza allontanarci dalla casa di Maranello per menzionare una situazione quantomeno ilare: degli appassionati del brand hanno costruito una Ferrari 488 GTB funzionante per vendere meloni in modo appariscente. Infine, tornando seri per un attimo, non possiamo non rimandarvi alla Ferrari 812 "Stallone" realizzata da Mansory: è un bolide cattivissimo.