Ferrari 812 Superfast e Seat Cupra gareggiano in autostrada, ma finisce malissimo

Avere un’auto sportiva e prestazionale non significa essere dei piloti in borghese che alla prima occasione possono mettersi a gareggiare come se non ci fosse un domani. E se qualcuno ha voglia di una sfida, non bisognerebbe alimentare la faccenda a differenza di quanto accaduto tra questa Ferrari 812 Superfast e una Seat Cupra.

Dalla dashcam di un veicolo che procedeva placidamente su un’autostrada di Israele, all’improvviso appaiono due auto a gran velocità in fila indiana a rincorrersi nel traffico, superando numerose auto sulla corsia di destra. Davanti c’è la sportiva del cavallino rampante, seguita da una Seat Cupra a pochi metri di distanza dal retrotreno della rossa.

La strada era piuttosto trafficata, e quindi la “gara” prevedeva un pericoloso slalom tra le auto che avanzavano a bassa andatura, fino a quando è successo l’imprevisto. Entrambe le vetture si sono spostate di colpo per evitare un piccolo camion, ma dopo pochi attimi si intravede una clamorosa botta con tanto di fiamme.

Stando alle dichiarazioni di un testimone, sembra che la Ferrari avesse urtato il camion, e nel rallentare la Seat ha colpito il posteriore della rossa per poi finire contro il muro a lato strada, mentre la Superfast si è fermata poco più avanti, sulla corsia di emergenza (c’è chi ha comprato una Ferrari 812 Superfast e l’ha distrutta pochi minuti dopo aver staccato il controllo di trazione).

Se la Ferrari mostra evidenti danni sulle fiancate, sul frontale e soprattutto sul posteriore, con il paraurti completamente strappato e gli scarichi di sinistra piegati, è la Seat ad aver avuto la peggio. La compatta iberica deve aver subito un impatto violentissimo, che le ha staccato di netto tutta la parte anteriore, compresa di motore.

Entrambi i conducenti sono stati portati in ospedale, ma non hanno riportato ferite gravi fortunatamente, anche perché vedendo le condizioni delle vetture si poteva immaginare il contrario. E a proposito di colpi di fortuna, guardate questo equipaggio a bordo di una Lotus Exige, scampato alla morte per pochi millimetri.