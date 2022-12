Ferrari 812 Superfast si scatena in autostrada: saliteci a bordo a 350 km/h!

Lo scorso febbraio abbiamo avuto l’occasione di vedere una Ferrari 812 Superfast gareggiare con una Seat Cupra in autostrada, con un esito non propriamente piacevole per gli amanti delle supercar del Cavallino Rampante. Oggi però torniamo a bordo della Ferrari 812 Superfast in sicurezza, addirittura raggiungendo i 350 km/h.

Grazie all’esperto YouTuber AutoTopNL possiamo infatti gustarci un video POV (ovvero con visuale in prima persona) dal punto di vista del conducente, solitario alla guida del rosso bolide italiano. Questo modello specifico è ad alto chilometraggio: pensate che è stato guidato per oltre 165.000 chilometri! Ciononostante, anche con questi numeri resta in ottime condizioni e va ancora molto forte sull’Autobahn dove, ricordiamo, sono presenti tratti senza limiti di velocità.

La Ferrari 812 Superfast in questione non è completamente stock, in quanto presenta uno scarico Novitec per rendere il suono ancora più iconico. Sotto il cofano, però, il motore V12 da 6,5 litri e 789 cavalli resta quello originale, pronto a offrire un’esperienza di guida strepitosa al proprietario.

Nel video arriva proprio la dimostrazione della bellezza del gruppo propulsore: dopo una introduzione cauta, con un test drive composto in cui lo YouTuber racconta l’automobile nel dettaglio, veniamo portati sull’autostrada tedesca e il rombo del motore alla prima accelerazione ci accoglie immediatamente aprendo le nostre orecchie, pronte a sentire il V12 a massima velocità. Poco dopo arriva il momento decisivo, arrivando a un picco breve di 351 km/h con 8.000 giri al minuto, e sembra di essere in una monoposto da Formula 1.

In poche parole, meglio non perdersi il video.

Parlando sempre del Cavallino Rampante, sapevate che Carlos Sainz si è regalato una Ferrari 812 Competizione personalizzata?