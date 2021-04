Dimentica il freno a mano: la Ferrari finisce nel Lago di Garda

Sembrerà strano ma il momento di distrazione può capitare proprio a tutti. Certo, può essere innocuo, ma anche pericoloso. In questo caso, fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l’esito è tutt’altro che felice.

Sappiamo che Ferrari è al lavoro su una versione speciale della 812 GTS, ma non sappiamo se la casa del cavallino rampante abbia in mente qualche specifica anfibia per la loro supercar - che in questo caso sarebbe stata perfetta per la storia di oggi. Il fatto è accaduto nei pressi del Lago di Garda, dove un uomo a bordo della sua Ferrari 812 GTS aveva deciso di sostare nei pressi della spiaggia Brema a Sirmione. Nulla di strano, se non fosse stato per quel momento di leggerezza che ha innescato la carambola.



L’uomo ha fermato il mezzo in folle, senza freno di stazionamento, per di più in un tratto di strada scoscesa che portava proprio all’acqua. Come succede nei migliori film comici, il mezzo ha iniziato a muoversi, e quando il proprietario della Ferrari si è reso conto della situazione, ormai era troppo tardi. Nessun danno per l’occupante, ma è dovuto intervenire il carro attrezzi per riportare la vettura sulla riva. Immancabili le reazioni ironiche sui social, che sottolineano la frequenza con cui accadono certi incidenti, specialmente quando la vittima è una Ferrari.