Ferrari 812 Competizione vs Fiat Tipo: a Fiorano è giorno di riprese

Non è cosa di tutti i giorni vedere una Ferrari 812 Competizione inseguire una Fiat Tipo. La differenza di prestazioni tra le due vetture rende il confronto fantozziano e privo di senso. In questo caso però lo scopo dell'inseguimento è quello di ricavare il filmato perfetto.

Il video d'apertura è stato girato e caricato su YouTube dal canale Varryx: dal baule della Fiat Tipo Station Wagon spunta l'operatore di ripresa dedito a immortalare la bellissima 812 Competizione, probabilmente per un servizio ufficiale della casa del Cavallino. Il video è stato girato nel Circuito di Fiorano, tracciato di proprietà di Ferrari, sfruttato per testare privatamente le proprie supercar o vetture da competizione. Non è un caso che una settimana fa, nello stesso posto, sia stata pizzicata una Ferrari 812 Competizione a tutto gas.

Ferrari ha già venduto tutti i 1.598 esemplari di 812 Competizione, numeri che includono la decapottabile 812 Competizione A. La super sportiva è dotata di un V12 aspirato da 6,5 litri capace di esprimere ben 830 CV di potenza e 692 Nm di coppia. Il sound è d'eccellenza, con la linea rossa che si trova a quota 9.500 giri!

Guardare una Ferrari da oltre 800 cavalli girare lentamente dietro ad una Fiat Tipo all'interno di un circuito è come fissare un'opera surrealista. Siamo sicuri che il frutto del lavoro sarà un bellissimo filmato che ci auguriamo di vedere a breve.