La Ferrari 643 di Jean Alesi all'asta: 3 milioni per una delle rosse più sfortunate

Una nuova monoposto di Formula 1 sarà a breve messa in vendita. Dopo la Benetton di Schumacher e Piquet all'asta in condizioni perfette tocca ora a una Rossa, precisamente alla Ferrari 643 che fu guidata da Jean Alesi.

Si tratta della prima vettura di Maranello che venne guidata dall'asso francese, con tanto di numero 28 sul muso, nonché la prima monoposto del quinquennio del transalpino a Maranello, cinque anni non proprio fortunati prima dello sbarco di sua maestà Michael Schumacher presso il Cavallino Rampante. Nonostante non sia stata una monoposto particolarmente vincente, resta senza dubbio un pezzo da collezione davvero raro, ed è per questo che RM Stoheby's, casa d'asta famosa in tutto il mondo, è convinta che dalla vendita della Ferrari 643 si potranno ricavare circa 3 milioni di euro, per l'esattezza fra 2,9 e 3.4.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe di una monoposto dotata di un motore V12 da 3.5 litri da più di 700 cavalli tenuto in perfette condizioni. Il telaio è invece il numero 127, quello utilizzato durante le gare di Magny-Cours (Gp Francia), Silverstone (Gp Gran Bretagna) e Adelaide (Gp Australia), e che vide la Ferrari di Alesi collezionare un quarto posto (oltralpe) e due ritiri. Del resto, come anticipato sopra, quella non fu proprio una grande stagione per Jean Alesi, i cui migliori piazzamenti furono i due terzi posti ad Hockenheim e in Portogallo. Eppure la Ferrari 643 era uscita da Maranello con i migliori auspici.

Dopo che la vettura di Alain Prost aveva sfiorato il titolo l'anno prima, perso in Giappone a seguito del “tamponamento” di Senna, il 1991 sembrava l'anno della vittoria, ma l'aerodinamica pensata da Maranello era ormai superata, di conseguenza si decise di far debuttare a Magny-Cours una vettura profondamente modificata a livello di scocca che presentava un muso rialzato rispetto alla precedente versione con il “naso piatto”. Purtroppo quelle modifiche non bastarono a rendere la Ferrari 643 affidabile e competitiva anche a causa delle sospensioni difficili da gestire soprattutto in fase di frenata.

A conferma di una serie continua di problemi, lo sfogo di Alain Prost, che dopo aver chiuso una stagione con zero vittorie, definì la monoposto addirittura un “camion”, con addio l'anno successivo. In ogni caso, chi volesse tentare di acquistare la Ferrari 643 F1 di Alesi dovrà presentarsi il prossimo 1 febbraio a Parigi presso le Salles du Carrousel del Louvre, sperando di essere un po' fortunato. Come detto sopra si tratta di un prezzo raro e sicuramente non economico, ma mai quanto le tre Ferrari più care di sempre vendute all'asta.