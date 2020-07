La Ferrari 550 Maranello di Eddie Van Halen finisce all'asta

Già di per se la Ferrari 550 Maranello è una vettura iconica, da collezione, l'unità di cui vi parliamo oggi però ha una caratteristica pressoché unica: è la 550 Maranello appartenuta al mitico chitarrista Eddie Van Halen, pronta per finire all'asta.

Autentica leggenda del rock, fondatore del gruppo omonimo Van Halen, Eddie è oggi considerato uno dei più influenti chitarristi del secolo scorso, oltre a essere un appassionato di auto sportive. Nel suo garage sono passate unità come la Porsche 911 Turbo o la Mazda RX-7, nel 2008 invece ha fatto il suo ingresso trionfale la Ferrari 550 Maranello oggi oggetto dell'articolo, ceduta però un anno dopo a un amico.

L'acquisto da parte di Eddie Van Halen è certificato da un apposito documento, che sarà molto utile a far lievitare il prezzo presso l'asta organizzata da Gotta Have Rock and Roll, che si occupa proprio della raccolta di memorabilia appartenuti a grandi star del rock e non solo. Il modello in questione ha "appena" 45.000 km sul contachilometri ed è ovviamente fuori produzione.

La Ferrari 550 è stata prodotta solo dal 1996 al 2002, con ben quattro varianti speciali - pensiamo alla Barchetta, alla Maranello Michael Schumacher Edition, alla Maranello WSR e alla Maranello. La 550 di Van Halen può vantare speciali sedili da corsa custom e un tradizionale V12 Ferrari da 485 CV. Il prezzo di vendita dovrebbe attestarsi fra i 150.000 e i 200.000 dollari.