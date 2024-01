Ferrari 488 vs Tesla Model 3: chi vince la drag race? Per i fan dei termici si mette male

Da una parte una Ferrari 488 GTB, dall'altra una Tesla Model 3 nella sua versione più spinta, la Performance: chi vincerà la drag race, la classica gara di accelerazione sui 400 metri? Vi spoileriamo che per tutti gli amanti della Rossa si mette male.

La supercar di Maranello è un'auto fantastica, che non ha bisogno di presentazione alcuna. Sotto il cofano monta un motore V8 twin-turbo a trazione posteriore da 670 cavalli, e un peso di soli 1.370 chilogrammi.

A sfidarla la versione più “hardcore” della berlina elettrica, dotata di una coppia di motori elettrici che sprigionano una potenza di 513 cavalli, con un peso di 1.844 chili. Due dati che vanno quindi a svantaggio della vettura a batteria, ma nei fatti si è rivelato il contrario.

La Ferrari 488 GTB e la Tesla Model 3, svelata a settembre nel modello Highland, si sono affrontate ben 5 volte, e solamente in un'occasione il bolide col Cavallino Rampante sul cofano ha avuto la meglio: nella altre quattro ha sempre vinto la Model 3.

Il miglior tempo segnato è stato quello della Tesla, 11,58 secondi, contro l'11,66 registrato dalla 488 GTB. Ma come ha fatto a vincere la Model 3 essendo più pesante e meno potente, si starà giustamente domandando qualcuno?

Bhe, se non conoscete bene le auto elettriche, sappiate che la loro coppia è di fatto istantanea, di conseguenza appena si pigia il piede sull'acceleratore le green scattano subito, a differenza invece di quanto avviene in un'auto a combustione termica dove il processo è leggermente più lento, anche per vetture ultra performanti come appunto una Ferrari.

Nell'Unione Europea ci sarà lo stop di benzina e diesel dal 2035, ma bisognerà capire cosa farà Maranello, visto che Bruxelles ha dato il suo ok all'introduzione dei combustibili elettrici, permettendo così la costruzione di nuovi motori a propulsione interna anche dopo la fatidica deadline.

Intanto, dal 2025, anche la Ferrari entrerà nel mercato delle auto elettriche sfornando quella che dovrebbe essere la versione BEV della Purosangue: ciò che succederà dopo nessuno sa dirlo con certezza. Nell'attesa godetevi la drag race nel video qui sopra.