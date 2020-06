Questa Ferrari 488 Pista in 'Verde Francesca' è un esemplare assolutamente unico

La Ferrari 488 Pista è di sicuro una delle supercar più belle e desiderate degli ultimi anni, e a quanto pare nel Regno Unito è presente un esemplare che gode di una caratteristica più unica che rara.

Il modello di 488 Pista che potete ammirare dettagliatamente dal video in alto presenta infatti una verniciatura in tonalità "Verde Francesca", ed è stata di recente fotografata dallo YouTuber TheTFJJ. In genere avvistare una Ferrari è già di per sé un evento improbabile, ma quando accade è arduo vederne una non colorata in tinte di rosso, giallo o nero. La vettura di oggi, come avrete già notato, fa certamente eccezione da questo punto di vista, grazie alla sua estetica innegabilmente peculiare.

Lo YouTuber ci fa sapere che il colore è ispirato direttamente al Verde Tevere che avvolgeva l'unico esemplare di Ferrari 250 SWB mai costruito. A contrastare poi il verde troviamo accenti in fibra di carbonio per le prese d'aria anteriori, per il diffusore al retrotreno, per le minigonne e soprattutto il nero dei cerchi opzionali nel sesto elemento della tavola periodica. Interessante inoltre anche la striscia in bianco ad attraversare tutta la carrozzeria nel verso della lunghezza.

In ogni caso, a muovere la Ferrari 488 Pista, ci pensa come al solito il poderoso V8 bi-turbo da 3,9 litri, il quale garantisce 720 cavalli di potenza 8.000 giri e 770 Nm di coppia massimale. Il bolide, anche per il peso di appena 1.280 kg, è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e di raggiungere i 340 km/h di velocità massima.

Al momento comunque non sappiamo quanto il proprietario della 488 abbia speso per la verniciatura, ma metteremmo la mano sul fuoco scommettendo sul fatto che non sarà stato un processo economico. Siamo certi, d'altra parte, che se decidesse di vendere la supercar nelle condizioni attuali sia anche in grado di guadagnare una somma immensa proprio per la rarità della sua estetica.

A proposito di esotiche e introvabili supercar provenienti dal produttore Maranello, è appena stata battuta all'asta, per la cifra record di 2,7 milioni di euro, una meravigliosa Ferrari Enzo: datele un'occhiata e non ve ne pentirete. Infine, passando al campo del tuning riguardante le creazioni del Cavallino Rampante, ecco a voi una Ferrari F8 Tributo appena modificata da Novitec. La casa tedesca specializzata nel tuning è riuscita nell'intento di tirar fuori ancora più grinta e cattiveria da una supercar già stratosferica.