Questa Ferrari 488 Pista Spider è un pezzo unico ispirato alla 250 GTO di Stirling Moss

La 488 Pista Spider è stata il 50° modello aperto del Cavallino Rampante, ed è la spider Ferrari più performante ad essere uscita dalla fabbrica di Maranello, e continuerà ad esserlo fin quando non arriverà la Ferrari 296 GTS avvistata di recente. Un mezzo del genere merita quindi un allestimento speciale, proprio come questo.

Si tratta di un esemplare allestito grazie al programma Tailor Made di Ferrari, che permette al cliente di cucirsi addosso la propria vettura personale agendo su un’infinità di opzioni, che portano alla creazione di un vero e proprio pezzo unico. E questa 488 Pista Spider in particolare sfoggia una verniciatura che omaggia la Ferrari 250 GTO si Stirling Moss.

Nel 1962 il pilota inglese corse la 24 ore di Le Mans proprio a bordo di una 250 GTO color latte-menta, con una tabella portanumero circolare nera, con impresso il numero 15, un’auto iconica che nel 2012 è stata venduta all’asta per 35 milioni di dollari.

Il proprietario della 488 Pista Spider ha ripreso lo stesso colore, chiamato Verde Pallido, una particolare tinta che ancora non si era mai vista su un’auto del cavallino rampate moderna, con l’aggiunta dei numeri di gara come quelli portati in gara da Sir Stirling Moss. I cerchi sono in tinta argento con pinze dei freni rosse, mentre altri dettagli della carrozzeria sono in fibra di carbonio a vista.

All’interno sono stati scelti dei rivestimenti in Alcantara rossa per i sedili, a contrasto con altrettanti componenti in fibra di carbonio, come l’inedita placca sul battitacco che riporta la scritta “tailor made Ferrari”. Il prezzo di questa bellezza è sconosciuto, ma data la rarità dell’oggetto, pensiamo che il suo attuale valore sia notevolmente superiore all’originale.

E prima di lasciarci, date un'occhiata anche alla Ferrari 488 Pista Spider di Charles Leclerc, un'altra "rossa" personalizzata ad hoc per il pilota.