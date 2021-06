Ferrari 488 Pista distrutta da una Renault Twingo: l'incidente è virale

Gli incidenti in strada sono all'ordine del giorno, e di sicuro ne abbiamo visti di peggiori rispetto a quello raffigurato nel video in alto, condiviso su YouTube da Il Dolomiti. Purtroppo però la clip dimostra come una piccola disattenzione possa comportare danni piuttosto importanti.

Il conducente della Renault Twingo si stava infatti immettendo su una ampia strada nei pressi di Cortona, quando dalla curva retrostante è sbucata una Ferrari 488 Pista che viaggiava ad una velocità di difficile intuizione. Evidentemente l'uomo a bordo dell'utilitaria francese deve avere avuto una grossa svista, poiché ha continuato a confluire sulla via principale senza dare la precedenza al bolide di Maranello.

Lo schianto era pertanto inevitabile, e durante l'impatto la Ferrari si è persino sollevata leggermente dal suolo: probabilmente la distanza dal punto di ripresa sminuisce la vera entità dello scontro. In base a quanto riportato da Mowmag.com, la 488 Pista faceva parte di un gruppo di Ferrari intente a partecipare alla 1000 Miglia degli scorsi giorni, e in effetti la Portofino che passa davanti alla telecamera nei primi istanti di ripresa potrebbe esserne la prova.



In base al report l'esemplare del Cavallino Rampante avrebbe subito soltanto piccole scalfitture alla carrozzeria mentre l'abitacolo, tralasciando l'apertura degli airbag, dovrebbe essere del tutto intonso. Sull'altra vettura si sa ancora meno, anche perché l'impatto è avvenuto nell'area anteriore destra del veicolo, chiaramente non inquadrata.



Secondo un testimone la colpa andrebbe all'anziano al volante della Twingo, ma c'è anche da dire che le immagini non chiariscono la percorrenza della 488 Pista, la quale potrebbe essere apparsa in modo troppo rapido rispetto alla velocità di reazione dell'utente della strada.



A proposito di Ferrari danneggiate, vogliamo avviarci a concludere menzionando la F8 Tributo che è diventata protagonista di uno strano episodio a Las Vegas: l'individuo che l'ha noleggiata è tornato poco dopo per riconsegnarla col telaio spezzato. Una pessima sorte è capitata ad un'altra Ferrari 488 Pista, danneggiata in modo imbarazzante dal suo stesso proprietario non molte settimane fa.